Mensa le plus rapide pour obtenir une étiquette de licorne

Mensa Brands, basée à Bengaluru, qui exploite un parapluie de marques grand public, a annoncé mardi sa collecte de fonds de série B de 135 millions de dollars dirigée par Alpha Wave Ventures avec la participation de tous les investisseurs existants, dont Accel Partners, Norwest Venture Partners et Tiger Global Management.

Le nouvel investisseur Prosus Ventures (Naspers) a également investi dans Mensa lors de ce dernier tour de table. La start-up est désormais évaluée à 1 milliard de dollars après son tour de table de série B, ce qui en fait la licorne la plus rapide à ce jour dans le secteur des start-up indiennes.

Dans les six mois qui ont suivi le démarrage de l’entreprise, Mensa a levé un total de plus de 300 millions de dollars de capitaux propres et de dettes, a déclaré la société dans un communiqué mardi.

La start-up émule un modèle commercial similaire à celui de Thrasio, basé aux États-Unis, qui acquiert et gère environ 100 vendeurs Amazon indépendants et marques de vente directe au consommateur (D2C). Thrasio est maintenant évalué à 9 milliards de dollars et a également déclaré un bénéfice de 100 millions de dollars sur des revenus de 500 millions de dollars au cours du dernier exercice. La société basée aux États-Unis lorgnerait le marché indien bien qu’elle n’ait pas encore finalisé ses plans d’expansion.

Mensa Brands prétend également être rentable et a l’intention d’utiliser le financement pour continuer à s’associer avec les équipes fondatrices de marques grand public et les aider à devenir des noms connus. En outre, il investira dans le recrutement dans toutes les fonctions et continuera à développer sa plate-forme technologique et d’autres capacités de croissance.

Mensa a lancé son voyage en mai 2021 avec des plans pour s’associer et investir dans des marques numériques dans les domaines de la mode et de l’habillement, de la maison et du jardin, de la beauté et des soins personnels et de l’alimentation et les faire évoluer de manière exponentielle. La start-up travaille en étroite collaboration avec les équipes fondatrices pour accélérer la croissance sur les marchés, via les propres sites Web de la marque et les plateformes mondiales en utilisant une combinaison d’initiatives en matière de produits, de prix, de marketing, de distribution et de construction de marque avec une plateforme technologique au cœur.

À ce jour, la société s’est associée à 12 marques, et Mensa affirme que la majorité d’entre elles connaissent une croissance de 100 % en glissement annuel depuis leur intégration avec Mensa.

« Notre concentration sur la technologie et la création de marque numérique, ainsi que sur nos employés, nous a permis de multiplier par 3 notre plan initial et nous, chez Mensa Brands, sommes prêts à créer des marques mondiales en Inde. Je suis particulièrement fier que plus de 50 % de nos marques soient dirigées par des femmes fondatrices et que Mensa soutienne les petites et moyennes entreprises à travers le pays », a déclaré Ananth Narayanan, fondatrice et PDG de Mensa Brands.

« Armé d’une expérience de leadership exceptionnelle dans deux grandes entreprises, Ananth a été en mesure de constituer une équipe de premier plan et de s’associer à plus de 12 entreprises pour se lancer dans la construction d’une maison mondiale de marques indiennes avant tout technologique. La vitesse et la qualité d’exécution ont été impressionnantes, et nous sommes ravis de continuer à soutenir Mensa alors qu’elle devient la licorne la plus rapide d’Asie », a ajouté Niren Shah, directeur général et directeur de Norwest Venture Partners India.

