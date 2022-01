Mensonges, corruption, trafiquants de drogue et traite des femmes : Nathaly Salazar ne se repose pas

09/01/2022 à 13:03 CET

Tamara Morillo

Il a disparu il y a quatre ans. Nathaly Salazar, la jeune femme espagnole d’origine équatorienne, était à Cuzco (Pérou) ce 2 janvier 2018. Depuis septembre elle voyageait en routard.

L’hypothèse officielle, celui qui prévaut, c’est que ce jour-là Nathaly eu un accident sur une tyrolienne qui traversait la Vallée Sacrée des Incas. Les freins ont échoué, sont morts. Mort injustifiée (imprudente), prononcé la sentence. Ils ont arrêté deux personnes : Luzgardo Pillco, 21 ans -l’instructeur- et Jainor Huillca, un de ses amis et un chauffeur de taxi qui l’a recommandé et était avec elle dans l’activité.

Ils ont jeté le corps

Les deux Ils ont avoué qu’après l’incident, ils se sont débarrassés de leur corps « par peur », ils l’ont jetée dans une rivière. « Ils mentent », dit Alexandra Ayala, la mère de Nathaly. L’instinct lui a dit : « Je n’ai jamais cru ce qu’ils ont dit », aujourd’hui il s’accroche à des « preuves tangibles » pour démonter la version.

Parler de la géolocalisation mobile -celle de sa fille, celle des Péruviens-, ses messages WhatsApp et ses appels. Parle aussi, du message anonyme d’un témoin que plus tard, menacé, disparu. Et il s’accroche aux deux expertises réalisées là où, soi-disant, l’accident a eu lieu : Là, ils n’ont trouvé aucune empreinte ou le sang de Nathaly. « Ma fille était vivante. Ils ne l’ont pas tuée. »

Ses « meurtriers » avoués se taisent. La jeune femme n’est pas là. Son corps ne parle pas. Contradictions, mensonges, menaces, trafic de drogue, peur, silence et trafic de femmes. C’est ce avec quoi vit la famille de Nathaly Salazar depuis ce 2 janvier fatidique.

Contradictions

Mère et fille se parlaient quotidiennement. C’était la condition imposée par la famille lorsque Nathaly a annoncé le voyage au Pérou. Il a quitté Valence le 22 septembre. Sa mort présumée est survenue le matin du 2 janvier.

La version officielle : Nathaly meurt dans un accident

Selon le résumé de l’affaire auquel CASO OPEN a accédé, le dernier indice fiable de Nathaly ce jour-là a été donné par un professeur de yoga péruvien qui était sur la tyrolienne. Il dit qu’il a commencé à grêler et que tout le monde est parti. A partir de là, la police ne dispose que des informations fournies par les deux condamnés.

Ils affirment que ce matin-là, Nathaly a rencontré Jainor, qui travaille comme chauffeur de taxi, en quittant son hôtel. Il l’a guidée dans une visite de trois heures de différentes villes, puis ils sont allés s’entraîner à la tyrolienne (tyrolienne à travers la jungle) dans l’entreprise où Luzgardo, un ami de Jainor, travaillait comme instructeur. Bien que celui qui a enseigné, sans formation, Nathaly pendant la tournée était le chauffeur de taxi.

Avec la pluie, le groupe a décidé d’abandonner l’activité. Tout le monde sauf Jainor et Nathaly qui ont continué jusqu’au bout. Les freins ont échoué et, selon son récit, réalisant que Nathaly était morte, il a appelé le véritable instructeur, ils ont retiré le harnais et l’ont abaissée. Ils ont mis son corps dans le coffre de la voiture et l’ont emmené à la rivière Vilcanota, où ils l’ont jeté.

Dernières images de Nathaly Salazar Ayala, la jeune espagnole disparue au Pérou |

« Ils disent qu’ils étaient à Ollantaytambo (une ville de la Vallée Sacrée du Pérou) depuis 12h30 l’accident s’est produit », raconte Alexandra, la mère de Nathaly. « Qu’ils se soient rendus en voiture sur le parking de l’office du tourisme et que ils y sont restés jusqu’à six heures et demie de l’après-midi, quand ils ont jeté le corps de ma fille au kilomètre 82, à hauteur de la station électrique ». Alexandra consulte son portable, enregistre les captures, ce jour-là, où elle est censée mourir », ma fille Elle parle à un ami d’Espagne sur WhatsApp de 8h00 du matin à 18h59.. Par intervalles, mais ils parlent. « Il ne demande pas d’aide. Il ne dit rien.

« Les appels sont enregistrés à environ 40 kilomètres du lieu où Nathaly a eu l’accident »

Sa mère poursuit : « Jainor – le chauffeur de taxi devenu instructeur de tyrolienne – dit que son téléphone tombe à l’endroit où ils ont eu l’accident présumé et qu’au bout de quatre jours, il lui est rendu. Les appels sont enregistrés, aucun à Ollantaytambo, ils partent d’un autre côté : Calca, à environ 40 kilomètres de l’endroit où Nathaly a eu l’accident. Les appels sont passés de 14h30 à 20h00, et le WhatsApp de ma fille, à partir de 15h00, part également de Calca. »

Peu de temps après, la famille de Nathaly a découvert que « Calca, à côté de la jungle de Madre de Dios, est un endroit où même la police péruvienne ne peut pas entrer. Il est contrôlé par des trafiquants de drogue ». C’est alors qu’il a compris : « Ils ont vendu ma fille« .

La femme de 28 ans faisait de la randonnée lorsqu’elle a disparu en 2018. |

Terre de narcos

Après n’avoir pas eu de nouvelles de Nathaly, un vol les a laissés au Pérou en provenance d’Espagne. Au total, la famille a effectué cinq voyages à la recherche de la jeune femme. Des pistes, des secousses… Son corps a disparu, Nathaly a disparu. Ils en ont trouvé d’autres, « des centaines, hommes et femmes : en demi décadence, une fille brûlée…« Mais pas celle de leur fille. Ils ont parcouru des sommets et des montagnes : « le plus haut, je me souviens, était de 5 200 mètres. » Ils se sont entourés de membres de la communauté locale, de volontaires de la Croix-Rouge, d’alpinistes et de pisteurs.

« Le cousin d’un des garçons qui nous a aidés à chercher ma fille a été démembré »

En novembre 2020, alors que je cherchais Nathaly, « un homme, cousin d’un des garçons qui nous a aidés à chercher ma fille mettre votre véhicule en vente. Ils les appellent, les contactent, les rencontrent & mldr; et disparaît », raconte Alexandra.» La police n’y a pas prêté attention. Il leur a dit qu’il allait se montrer. Ils n’ont pas pris la plainte « , rappelez-vous, »une semaine ils le trouvèrent écartelé. Le torse est apparu en premier et après trois jours la tête et un bras. C’est alors que j’ai découvert que Calca était le chemin le plus rapide pour aller à Madre de Dios, l’endroit contrôlé par la traite des êtres humains et le trafic de drogue. »

« Je ne peux plus parler, ils me tuent »

Une voix, anonyme de force, est parvenue à la famille à travers les réseaux sociaux. Il a confirmé ses craintes et a tiré une autre ligne dans l’enquête.

« Une fille nous a écrit et Il nous a dit qu’il avait vu Nathaly dans la nuit du 2 janvier lors d’une soirée à Maras. Ce jour-là, une fête est commémorée dans la région. Il a assuré que ma fille était là. « Quand elle a vu le message, Alexandra a répondu, mais elle n’a plus pu obtenir plus d’informations : » Elle m’a dit ‘Je ne peux plus parler car ils vont me tuer.’

La fête de Maras a commencé plusieurs heures après la mort de Nathaly – selon ce qu’ils disent -. Cela n’a jamais pu être vérifié. « Cela ne sortira jamais de ma tête. Peut-être que le ils se sont drogués à l’ayahuasca, ils l’ont vendu. Ma fille n’est pas morte sur cette tyrolienne. »

Natahly prévoyait de retourner en Espagne en mai, car l’une de ses meilleures amies accoucherait à cette date. |

L’un des tueurs : l’amitié sur Facebook

Luzgardo et Jainor ont été arrêtés dix jours après la disparition de la jeune fille. Onze ans de prison ont prononcé la sentence, pour Homicide injustifié (imprudent), dissimulation, défaut de déclaration et vol. Quelque temps plus tard, pour « disproportionné », ils ont réduit la peine à sept ans et six mois. « Ils leur ont dit qu’il devait dire où était le corps, le juge leur a donné le temps de parler. » Ils ne parlaient pas. Ne parlent pas. Ils ne parleront pas.

Luzgardo et Jainor ont été condamnés à onze ans pour le meurtre de Nathaly, peu de temps après la réduction de leur peine : en 2025, ils seront libres. |

« Ils nous taquinent et nous intimident », déplore Alexandra. « Procureur, avocat, ils se connaissent tous. » La police et la famille se méfiaient dès le début de la version de l’accident. Les Péruviens, aussi les Espagnols. La Police Nationale UDEV a été constituée. Deux agents espagnols se sont rendus au Pérou. « Il y a des intérêts, des faveurs, des liens… Nous avons dû joindre à nouveau les rapports des agents, ils ont fait disparaître les rapports de la police espagnole. »

Une photo de Luzgardo, une arme, un œil plein de sang et le nom du tueur à gages de Pablo Escobar

Le 4 avril 2020 « ma fille voit sur son téléphone que Luzgardo demande l’amitié sur Facebook« . Il a la capture, la plainte et les preuves, alors il n’hésite pas à parler. » Son nom a été changé, Il a utilisé celui du tueur à gages de Medellín, après le responsable du trafic de drogue en Colombie, Pablo Escobar : JJ Velázquez Vázquez. Sur la photo de profil, il y avait un œil en sang, une arme et lui, Luzgardo lui-même ».

À l’époque, il purgeait déjà une peine pour le meurtre de Nathaly. « C’était un samedi, un lundi ils ont fait une intervention dans la prison, sans prévenir, et ils ont trouvé le mobile, la carte Sim…. » C’était lui. C’était Luzgardo de prison.

« Aujourd’hui, il est dans la prison de haute sécurité au Pérou, à 5 400 mètres d’altitude, à Pucallpa. Entre la frontière du Chili, de la Bolivie et du Pérou. » Il n’a pas encore été tenu responsable du mobile.

Pour dix mille euros, tout est fini

La bataille judiciaire leur tourne le dos, l’enquête est retranchée. Retrouver Nathalie devient indispensable de préciser si les blessures que présente le corps correspondent au récit du condamné. Ils ne parlent pas et, comme la famille le craint, ils ne le feront pas. « Réduction de la pénalité, ils ne gagnent ni ne perdent« .

Ils voulaient le faire pour de l’argent. Ils ont envoyé le chiffre par Herbet Quispe, leur avocat. Ou il l’a inventé. Ils parleraient « s’il leur donne une récompense économique, dix mille dollars (…) », sauve Alexandra de la conversation qu’ils ont eue. Ils l’ont enregistré. Ils ont dénoncé pour extorsion.

Il a été admis pour traitement, mais maintenant il est arrêté. Pour formaliser la plainte, ils demandent un test psychologique aux parents de Nathaly. « Nous n’avons aucun problème, mais que les conventions internationales sont utilisées pour pouvoir le faire en Espagne. on ne peut pas y retourner: à cause de la pandémie, à cause de la situation économique et parce que notre vie y est en danger« .

Le Pape ne répond pas

Les jours, les années passent. Nathalie n’est pas là. Sa famille remue ciel et terre. croyants, chrétiens, ils ont même écrit au pape François. « Il n’a pas répondu. Il ne devrait pas se soucier de Nathaly ou des centaines de morts et de disparus au Pérou. »

Ils continuent. Ils ne se reposent pas. Ils ne s’arrêtent pas. Pas avant de savoir ce qui s’est passé. « Mon intuition est que Ils l’ont droguée, emmenée et elle est à Madre de Dios. Maintenant, si je vous le dis honnêtement, peut-être que ma fille était en vie… Peut-être maintenant, avec la pandémie, plus maintenant. « Ils essaient de la suivre dans son sillage. Son sourire s’illumine », Nathaly était bonne, solidaire et heureuse. Jamais, peu importe à quel point ils sont venus, n’a jamais cessé de sourire. »

Nathaly Salazar était une technicienne multi-aventure en Espagne. |