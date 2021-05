Mensonges que beaucoup continuent de croire sur le mode incognito du navigateur | La technologie

Le mode incognito est parfois très utile pour la navigation, mais il n’est pas aussi anonyme ou sécurisé que beaucoup le pensent.

La grande majorité des utilisateurs ont parfois utilisé le mode incognito. D’habitude est activé pour éviter les cookies ou qu’il n’y a aucune trace dans l’historique du navigateur, mais aussi pour ouvrir des comptes sur les ordinateurs d’autres personnes ou mener des activités dont nous ne voulons pas affecter leur utilisation normale.

Bien que son utilisation soit répandue, il est également vrai qu’il existe de nombreux mythes sur son fonctionnement. Une enquête menée par l’Université de Chicago et la Leibniz Universität Hannover en Allemagne a révélé que 73% des participants ne savaient pas ce qui est réellement réalisé avec ce mode de navigation trouvé dans tous les navigateurs, comme indiqué par les laboratoires GAT.

L’un des mythes les plus répandus à cet égard est qu’avec le mode incognito, il n’y a aucune trace de navigation, que c’est privé pour tout le monde. Mais en réalité ce n’est pas comme ça, ce qui se passe aucun cookie, mot de passe ou historique n’est enregistré dans le navigateur, mais où que vous alliez, ils savent que vous êtes allé: pour les serveurs et les sites Web, vous n’êtes pas aussi anonyme que vous le pensez.

Ce sentiment d’anonymat est assez faux et à titre d’exemple nous vous informons que Google enregistre les recherches que vous effectuez et elles resteront associées à votre adresse IP, donc son algorithme saura que vous êtes vraiment intéressé par ce que vous avez recherché, même si vous essayez de le cacher.

La même chose se produit avec les fournisseurs de services Internet ou si vous souhaitez le cacher au gouvernement pour une raison quelconque, nous avons le regret de vous dire que cela ne fonctionne pas de cette façon. Cet anonymat ne se produit qu’à mi-chemin dans le navigateur. Même les pages que vous visitez sauront que vous avez été une trace de votre IP restera, pour eux cela restera votre ordinateur.

En plus de votre adresse IP, sur le Web ils auront aussi votre géolocalisation, vous pouvez donc oublier l’idée que le mode navigation privée vous aide à surmonter les obstacles qui sont parfois définis pour les services et les promotions auxquels vous ne pouvez pas accéder depuis votre emplacement, par exemple.

Un autre mythe répandu est de penser que les logiciels malveillants sont évités avec cette navigation et la vérité est que cela n’a rien à voir avec cela, En mode incognito, la navigation n’est pas plus sûre et les logiciels malveillants et les virus ont la même efficacité.

Et en référence à ce dernier que nous avons commenté vient un mensonge qui est aussi très dangereux. Vous ne devez pas penser qu’en naviguant en mode navigation privée, vous êtes plus sécurisé vos mots de passe ou coordonnées bancaires. Ce n’est pas vrai, il y a les mêmes chances qu’ils soient volés. Le mode navigation privée ne rend pas la navigation plus sûre, il en supprime uniquement les traces dans l’historique du navigateur.