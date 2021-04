Mental Health Match aide les gens à trouver le bon thérapeute et à trouver une nouvelle maison à Portland

Nouvel emplacement de démarrage: Mental Health Match, une startup qui aide les gens à trouver le bon thérapeute, a déménagé de Houston à Portland, dans l’Oregon.

La plateforme: Mental Health Match utilise un outil de correspondance en ligne pour guider les utilisateurs tout au long du processus de sélection d’un thérapeute. De plus amples informations sont fournies sur les aidants potentiels lorsqu’ils sont identifiés comme correspondants.

L’idée: Le fondateur et PDG Ryan Schwartz a eu l’idée en cherchant un thérapeute pour la première fois, après la mort de sa mère. Assis de l’autre côté de la table d’un ami qui glissait sur une application de rencontres, il s’est dit: “Et si nous pouvions faire correspondre un thérapeute comme nous le faisons avec un partenaire romantique?”

Augmentation du besoin: Avec la pandémie COVID-19 et l’isolement social qui pèsent sur la santé mentale des gens, une variété de startups et de prestataires de soins de santé déploient des outils et des services pour résoudre les problèmes liés à l’anxiété, à la dépression et plus encore.

Monétisation et traction: Depuis 2019, Mental Health Match a jumelé plus de 60000 personnes avec un thérapeute et compte des thérapeutes dans les 50 États. Ils ont actuellement 2000 thérapeutes sur la plate-forme avec 119 clients payants au total (taux de conversion d’essai de 30%). Les thérapeutes paient un abonnement mensuel pour faire partie du service.

Financement: Avec trois employés ainsi que des entrepreneurs / consultants, la startup a levé 1 million de dollars en financement d’amorçage.

Dernier mot: «Nous luttons tous pour donner un sens à notre monde en évolution rapide, et un bon thérapeute est l’une des ressources les plus utiles disponibles», a déclaré Schwartz à «Am Extra» de KOIN à Portland. «Alors que de plus en plus de gens se rendent compte qu’il est temps de parler avec un professionnel qualifié, notre outil de mise en correspondance permet aux Oregoniens de trouver plus facilement le fournisseur en qui ils auront confiance et avec lequel ils se connecteront dès le premier instant.»