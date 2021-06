L’un des groupes de rock britanniques les plus importants de la (fin) des années 60 et 70, les non-conformistes des Midlands et les guérilleros urbains Mott The Hoople étaient aussi prolifiques qu’influents pendant leur temps avec Island Records. Compter parmi leurs fans reine (qui a soutenu Mott en 1973 et 1974 en Angleterre et aux États-Unis), Déf Leppard, Motley Crue, REM, EMBRASSER et Le choc, Mott The Hoople a laissé une marque indélébile sur un éventail encore plus large de talents.

Leur plus fervent partisan n’était autre que David Bowie, qui leur a offert “All The Young Dudes” en 1972 (ils ont refusé la possibilité de reprendre “Suffragette City” et ont ensuite transmis “Drive-In Saturday”), la chanson qui a sauvé Mott d’une rupture prématurée et les a fait Les habitués de Top Of The Pops – une ironie pas perdue pour un groupe qui a enduré plus que sa part de revers.

Mental Train: The Island Years 1969-1971

Compte tenu de la qualité de leurs quatre albums Island, il semble étonnant que Mott ait jamais été dans le marasme. Ian Hunter, Mick Ralphs, Pete “Overend” Watts, Verden Allen et Dale “Buffin” Griffin étaient les piliers qui nous ont donné la vraie affaire avec leur premier album éponyme, produit par l’homme de l’île Guy Stevens, avec l’ingénierie d’Andy Johns.

Enregistré aux Morgan Studios à Willesden, Londres, à l’été 69, Mott The Hoople sonne toujours épique, alimenté par une double passion pour Les pierres qui roulent et le dévouement indéfectible de Hunter au flair lyrique de Bob Dylan. Une bête tapageuse et intelligente, l’album a trouvé le Mott naissant mélangeant des originaux avec des reprises – notamment Les Kinks‘ “You Really Got Me”, “At The Crossroads” de Doug Sahm et “Laugh At Me” de Sonny Bono. Mais leur armée grandissante de fans, connue sous le nom de The Lieutenants et The Hot Motts, était peut-être plus attirée par les propres compositions du groupe, parmi lesquelles “Backsliding Fearlessly” et le single “Rock And Roll Queen”. Le coffret Mental Train comprend une version vocale complète de “You Really Got Me”, martelant les références du groupe, tandis que l’inclusion de la face B “Road To Birmingham” et le complexe “If Your Heart Lay With The Rebel (Would You Cheer The Underdog?)” offrent une pleine saveur de Mott dans leur faste ’69/’70.

« Une bande de hors-la-loi en maraude »

Mad Shadows de septembre 1970 présente la même équipe dans un mode plus confiant, avec Hunter et le guitariste Ralphs clouant le son sur “No Wheels To Ride” et les riffs glorieux du grungy “Threads Of Iron”. L’ouverture “Thunderbuck Ram”, quant à elle, reçoit plusieurs sorties sur Mental Train, y compris une session en direct de la BBC et une prise de studio à l’orgue, fournissant un chapitre et un couplet sur la chanson. Il y a aussi une démo fascinante de “No Wheels To Ride”, tandis que des goodies tels que “Moonbus (Baby’s Got A Down On Me)” et le très populaire “You Are One of Us” montrent que Mott est vraiment dans son élan le deuxième album le plus réussi de leur époque Island.

Sorti à peine six mois plus tard, en mars 1971, Wildlife était en grande partie autoproduit mais présentait des apparitions invitées de la chanteuse Jess Roden (autrefois présentée comme la remplaçante de Jim Morrison dans Les portes) et le guitariste de pedal steel Jerry Hogan. Moins sombre que son prédécesseur, l’album a des éléments de country rock’n’roll dans ses grooves, notamment sur un medley de “Keep A-Knockin'”, “I Got A Woman”, “What’d I Say” et ” Whole Lotta Shakin’ Goin On », capturé en direct à Fairfield Halls à Croydon, en Angleterre, pour lequel Hunter fournit une destruction de piano pendant la Petit Richard classique. Wildlife s’est hissé à la 44e place au Royaume-Uni, une performance qui ne reflète en aucun cas la qualité de l’album. Le matériel bonus Mental Train complète le tableau avec une reprise de Mountain (“Long Red”), le favori des fans “Brain Haulage (Whisky Women”) et “The Ballad Of Billy Joe”.

Le premier sursaut créatif de Mott s’est terminé avec Brain Capers de décembre 1971, un album construit dans une période de flux avec Guy Stevens rappelé pour produire. Acclamé par la critique – notamment pour l’extraordinaire “The Journey” de Hunter et le travail de guitare de Ralphs sur “The Moon Upstairs” – cet album a également permis à Jim Price d’ajouter des cuivres à “Second Love” de Verden Allen. Plein de psychodrames, Brain Capers est renforcé par “Mental Train (The Moon Upstairs)”, une version soignée de “One Of The Boys”, et des raretés recherchées “Darkness, Darkness” et “Black Scorpio (Momma’s Little Jewel)” – cette dernière étant l’une des chansons qui a tant intrigué Bowie, qui a regardé le groupe avec une fascination croissante au cours de cette période.

« Les enfants ne pouvaient pas en avoir assez »

Le cinquième disque de Mental Train, intitulé The Ballads Of Mott The Hoople, couvre de la musique inédite / inédite de l’époque de l’île. Découvrez “Angel Of 8th Avenue”, “Can You Sing The Song That I Sing” et “Ride On The Sun (Sea Diver)”, ainsi qu’une session BBC sur “The Original Mixed Up Kid”.

En live, Mott était incomparable. Le guitariste de Queen, Brian May, a noté : « Mott se balançait sans relâche et implacablement dans leur spectacle tous les soirs, comme une bande de hors-la-loi en maraude et chaque nuit, il y avait quelque chose qui ressemblait à une émeute – les enfants ne pouvaient pas s’approcher assez près ; ils ne pouvaient tout simplement pas en avoir assez. Ian Hunter – le patron non écrit – se placerait au centre de la scène derrière ses lunettes de soleil et mettrait quiconque au défi de rester assis.

À juste titre, le dernier disque de Mental Train combine leur spectacle complet à Fairfield Hall, à partir de septembre 1970, avec une brillante émission BBC Radio 1 In Concert, enregistrée le 30 décembre 1971, trouvant Mott à la croisée des chemins, produisant une version de Neil Young‘s “Ohio” une fusion de “No Wheels to Ride” et Les Beatles‘ “Hey Jude”, plus une version définitive de “Whisky Women”.

Bien sûr, il a fallu ce moment Bowie pour remettre Mott sur les rails et dans les charts, mais dire que le reste est une note de bas de page serait faux. Leurs années insulaires restent une partie importante de leur histoire et un ajout vital au train mental qui reste Mott The Hoople.

Les albums de Mott The Hoople's Island ont été réédités en vinyle 180g.