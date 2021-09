Mentez-moi : Tini et María Becerra

Cette chanson retiendra sûrement n’importe quelle femme. Nous parlons bien de ce nouveau single intitulé miénteme de tini en collaboration avec María Becerra.

Si je t’ai vu ou si je me souviens, c’est plus ou moins ce que la chanson me fait ressentir dans une partie, combien de fois avons-nous ces nuits folles dans lesquelles nous rencontrons quelqu’un ou peut-être que nous connaissions déjà cette personne mais que nous voulions avoir une réunion avec cette personne spéciale, et malgré le fait que vous sachiez sûrement que cette relation ne va pas du tout et malgré le fait que vous savez sûrement que cette personne ne vous mènera nulle part, je veux dire que peut-être dans votre futur elle ne le fera pas. contribuer quelque chose en tant que tel cette nuit-là, vous savez qu’ils doivent être les vôtres. Et bien, toute femme autonome sait ce qu’elle veut, quelque chose comme Teresa ou cette merveilleuse performance de Tini avec María Becerra l’a.

La vérité est que cette chanson que j’aime personnellement, personne ne me vient à l’esprit à part mon Fuckboy spécial. Ne soyez pas amis, nous avons tous un Fuckboy digne de confiance et cette chanson ne me fait penser qu’à cette personne qui vous fait penser quand vous m’écoutez de Tini et María Becerra.

Le meilleur de tous, c’est que le clip vidéo de ces deux chanteuses talentueuses, aussi belles que professionnelles, partagent une incroyable alchimie en combinant leurs talents dans une même chanson. C’est merveilleux de les voir tous les deux sur la même scène et surtout c’est merveilleux de voir comment ils peuvent déborder d’empowerment

Ralentissez et partagez-le avec tout votre public.