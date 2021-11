Mentir, tricher, voler, gagner ? Le jeu de société Election 2020 arrive dans l’espoir de devenir le prochain favori de la nation MAGA

Juste à temps pour la saison des fêtes, Election Fun Network lance un nouveau jeu de société conçu pour parodier les dernières années de la politique présidentielle américaine – du récit de collusion russe aux élections contestées de 2020.

Le créateur de « Election 2020, You Decide » espère que le jeu deviendra le passe-temps préféré de la nation MAGA, avec des joueurs divisés en deux équipes (démocrates et républicains) en compétition pour 270 votes du collège électoral.

Mais le jeu n’est pas terminé à 270.

Une fois l’obstacle électoral franchi, les joueurs entrent dans le « Inside Game », au cours duquel ils s’affrontent pour des extraits sonores médiatiques sensationnels et les votes électoraux des États swing qui décideront de l’élection.

Les joueurs naviguent dans le jeu à l’aide d’une série de fonctionnalités, y compris les « Fake News Cards », où les joueurs doivent répondre à des questions rapides sur la désinformation majeure des médias, les « cartes de corruption », qui incitent à lire des séquences vidéo de candidats faisant volte-face sur leurs positions et les faits. données et « Les quatre grands États », ceux qui ont le plus de votes électoraux que les joueurs doivent chasser autour du tableau.

Le jeu numériquement interactif est raconté par une équipe d’ancres d’avatar, « The Talking Heads », qui comprend des personnages comme « Raquel Sadnow » et « Tuckle Carson », des envois sur Rachel Maddow de MSNBC et Tucker Carlson de Fox News, respectivement, et » Dr. Richard Head : virologue de renommée mondiale.

Les joueurs peuvent également acheter le pack d’extension « After Dark », qui transforme le jeu familial en une fête réservée aux adultes. La version après la tombée de la nuit du jeu comprend des règles de jeu à boire, une fonction de jeu spéciale « Application FISA » et des cartes qui incluent des preuves d’interférence électorale « Top Secret », des billets pour l’île d’Epstein, et plus encore.

Le jeu est disponible en pré-commande dès maintenant et sera officiellement lancé en décembre de cette année.

