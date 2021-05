Mentorat par les pairs: l’entrepreneuriat dans la nouvelle normalité

Mariwala dure

Le parcours d’un entrepreneur est toujours intéressant. Cependant, cela peut aussi être une longue route solitaire, surtout pendant la période difficile actuelle. La deuxième vague de Covid-19 a fait un lourd tribut en vies humaines et en entreprises. Consciente du fait que de nombreuses entreprises sont en mode survie, la Fondation ASCENT, une initiative à but non lucratif de Harsh Mariwala (président de FMCG major Marico), joue un rôle clé en apportant un soutien pertinent à ses membres et à l’écosystème plus large des entrepreneurs. à travers la crise, au moyen de l’apprentissage par les pairs et du soutien par les pairs, et des stratégies de lutte contre la pandémie.

« ASCENT a commencé en tant que chapitre de Mumbai en 2012 et s’est étendu à Chennai en 2018. Avec la vision d’avoir un impact en grand nombre et de permettre le soutien d’ASCENT aux entrepreneurs à travers le pays, j’ai toujours voulu aller à l’échelle de l’Inde », a déclaré la fondatrice de la Fondation, Mariwala. . « La pandémie nous a introduit dans une nouvelle normalité et après avoir été témoin de la facilité avec laquelle les membres se sont adaptés à la structure de réunion virtuelle, ASCENT a lancé le chapitre de toute l’Inde en avril 2020 avec des membres de tout le pays faisant partie d’un groupe de confiance qui se réunit pratiquement tous les mois. . L’augmentation du nombre de candidatures et l’intérêt manifesté par les villes de niveau 2 et de niveau 3 valident le besoin d’une plate-forme telle qu’ASCENT pour les entrepreneurs à travers l’Inde, spécialement pendant des périodes comme celles-ci », ajoute-t-il.

« ASCENT est conçu comme une plate-forme d’apprentissage par les pairs pour les entrepreneurs en phase de croissance et exploite le pouvoir du collectif et permet aux entrepreneurs de partager des expériences, des idées, des idées par le biais de groupes de confiance auto-animés et d’un réseau étendu de facilitateurs », a déclaré Archanna Das, responsable d’ASCENT. Fondation. Les groupes de fiducie comptent 10 à 12 entrepreneurs non concurrents dans une échelle et un stade d’activité similaires qui agissent comme une caisse de résonance les uns pour les autres.

Maintenant, un rapide coup d’œil à quelques-unes des réussites de ces derniers temps. Un entrepreneur de première génération dans l’industrie informatique et membre d’ASCENT depuis plus de huit ans a dû faire face à la faillite en 2018. Son parcours entrepreneurial s’arrêtant, il a décidé de se retirer de son groupe de confiance. Cependant, les membres du groupe de confiance lui ont demandé de ne pas sortir et d’être une caisse de résonance pour eux. Avec le soutien et la motivation des membres, il a redémarré son entreprise et dirige aujourd’hui une entreprise rentable.

Encore une fois, un entrepreneur gérant une entreprise physique était très satisfait d’une croissance de 20 % de son entreprise. Cependant, son groupe de confiance l’a aidé à identifier son angle mort et à voir une opportunité de perturber sa propre entreprise et de démarrer une entreprise cloud. Ce pivot s’est avéré fructueux pour l’entrepreneur.

Au cours des huit dernières années, ASCENT a intégré plus de 680 entrepreneurs en tant que membres (sur plus de 2000 candidatures reçues) qui font partie de 59 groupes de confiance opérationnels à Mumbai, Chennai et dans toute l’Inde. La composition de ces groupes de confiance indique une répartition 46:54 entre les industries manufacturières et les services ; 42 % d’entreprises familiales ; 10% de femmes entrepreneurs, avec au total plus de 65 industries diverses représentées. “Le chiffre d’affaires annuel global des membres ASCENT est supérieur à 27 000 crores de roupies, le chiffre d’affaires des membres individuels allant de 1 crore de roupies à plus de 2000 crores de roupies.”

ASCENT est en fait devenu plus fort pendant la crise du Covid. « Dans un effort pour apporter un soutien pertinent à nos membres et à l’écosystème d’entrepreneurs au sens large tout au long de la crise, une enquête a été menée auprès des membres de la cohorte et une boîte à outils entrepreneuriale a été conçue à partir des 144 (27 %) réponses reçues, avec des défis et des stratégies. pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en ce qui concerne le salaire des employés, la gestion de la trésorerie et les défis du travail à domicile, etc. », explique Das.

