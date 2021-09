Mentza lève 400 000 $ dans le cadre d’un tour de table dirigé par Inflection Point Ventures

Les fonds collectés seront utilisés pour constituer une base saine d’experts

La startup d’apprentissage conversationnel audio Mentza a levé un tour de table de 400 000 $ dirigé par Inflection Point Ventures. Selon l’entreprise, les fonds seront utilisés pour constituer une base d’experts, traduire efficacement les conversations en contenu et élargir la plate-forme au niveau régional et entre les communautés d’intérêt. La start-up compte plus de 23 000 utilisateurs enregistrés et a déjà généré plus de 60 000 minutes de contenu. IPV annonce Mentza comme son 32e accord pour 2021 et investira probablement Rs 155 crore cette année dans plus de 60 startups. Jusqu’à présent, IPV a investi Rs 258 crore dans 92 transactions.

Pour Ankur Mittal, co-fondateur d’Inflection Point Ventures, le modèle de Mentza consistant à fournir du contenu organisé dans une capsule de 20 minutes est une idée puissante. « L’audio est un outil puissant qui permet d’apprendre et de participer tout en effectuant plusieurs tâches à la fois. Mentza cherche à créer une plate-forme d’apprentissage conversationnelle axée sur l’audio dans un cadre communautaire, dirigée par une équipe de fondateurs solides pour la deuxième fois avec des antécédents et des points forts divers. Bien que le B2C soit l’objectif immédiat, Mentza travaille également séparément sur une stratégie B2B ciblée, à la recherche d’un vaste espace de podcast d’entreprise inexploité », a ajouté Mittal.

Mentza est une plate-forme d’apprentissage conversationnelle audio unique en son genre qui souhaite engager les utilisateurs à travers des conversations de 20 minutes ciblées de haute qualité sur divers sujets. Les conversations sont enregistrées avec des fonctionnalités telles que la mise en évidence, les extraits de 40 secondes et la recommandation de contenu organisé. Mentza a récemment annoncé des partenariats de créateurs avec Rolling Stones et Harper Collins et est en pourparlers avec les professeurs et les étudiants du MICA pour les engager sur la plate-forme. “Notre mission est d’amener chaque personne soucieuse de croissance à s’engager dans au moins une conversation Mentza chaque jour, rendant ainsi l’apprentissage sans effort, continu et social. La communauté d’investisseurs d’IPV compte des CXO qui comprennent la nécessité d’un apprentissage continu dans les environnements de croissance difficiles d’aujourd’hui. Ainsi, ce qui en fait les partenaires stratégiques idéaux dans notre vision », a déclaré Anurag Vaish, fondateur de Mentza.

Lire aussi : Taproot Dentsu a lancé une nouvelle campagne numérique pour Oppo F-series

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.