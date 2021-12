Menus de repas de Noël de célébrités derrière les barreaux

Derek Chauvin mangera son premier repas de Noël derrière les barreaux, tandis que d’autres personnages infâmes comme R. Kelly, Joe Exotique et El Chapo sait déjà à quoi s’attendre … alors nous avons pensé vous donner un aperçu des menus.

R. Kelly et Ghislaine Maxwell sont sous le même toit au MDC à Brooklyn, et ils partageront un menu qui comprend de la poule de Cornouailles et du macaroni au fromage – sans parler des activités de vacances comme le dessin, la peinture et un spectacle de talents musicaux.

Un changement certain pour Robert… c’était juste après Noël en 2019 quand il a mangé l’un de ses derniers repas en homme libre dans un McDonald’s local.

Derek Chauvin, enfermé dans le Minnesota, recevra du bœuf stroganoff, des carottes, du pain, une orange et une tranche de gâteau au lait de poule.

Joe Exotic, qui est enfermé en Caroline du Nord, obtiendra de la poule de Cornouailles, du macaroni au fromage, de la salade et une patate douce au four – il existe une option de tofu s’il aime les animaux.

El Chapo’s dans le Colorado, où la poule de Cornouailles est au menu avec une tarte au beurre de cacahuète en dessert.

Mark David Chapman, John Lennon‘s killer, obtiendra une poitrine de poulet, des pommes de terre, des épinards et un sundae à la crème glacée avant de pouvoir regarder « It’s a Wonderful Life ».

Comme si vous n’aviez pas besoin de plus de motivation pour rester en dehors de la liste des coquins du Père Noël.