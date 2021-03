Mer de Chine méridionale: des avions de combat philippins devraient survoler la flottille chinoise dans un contexte de tensions | Monde | Nouvelles

Delfin Lorenzana, le ministre philippin de la Défense, a annoncé les opérations de survol le 27 mars, dans le but de reprendre le contrôle de la situation. Les navires ancrés dans la région depuis au moins le 7 mars et au nombre de plus de 200, sont soupçonnés d’appartenir aux forces militaires chinoises, bien que la Chine nie toute implication militaire.

« Nos moyens aériens et maritimes sont prêts à protéger notre souveraineté et nos droits souverains », a déclaré M. Lorenzana.

«Nous sommes prêts à défendre notre souveraineté nationale et à protéger les ressources marines des Philippines.

«Il y aura une présence accrue de navires de la marine et de la garde côtière pour effectuer des patrouilles de souveraineté et protéger nos pêcheurs dans l’ouest de la mer des Philippines.»

M. Lorenzana a également réitéré sa demande de retrait immédiat de la flotte de navires.

Auparavant, Manille avait exprimé des inquiétudes au sujet de la flotte, dans ce qu’elle décrivait comme une «présence grouillante et menaçante», qui était amarrée dans la zone économique exclusive des Philippines.

Selon les rapports, des avions de combat philippins FA-50 sont envoyés pour mener les opérations au-dessus de la flotte de pêche.

S’adressant dimanche à un porte-parole du gouvernement chinois, Global Times, un expert militaire chinois a déclaré que les avions de combat constituaient une «grande menace» pour les navires de pêche non armés et pourraient intimider les équipages de bateaux.

Le Global Times a également affirmé que l’envoi d’avions de combat pour surveiller les navires était inapproprié et a averti que les avions de combat pourraient provoquer un accident dans les manœuvres à ultra-bas niveau.

La Chine a revendiqué plus de 90% de la mer de Chine méridionale riche en ressources dans le cadre de sa politique de lignes à neuf tirets et a déjà commencé la construction sur plusieurs îles artificielles afin de renforcer stratégiquement sa présence militaire dans la région.