Mer de Chine méridionale : la fureur de Pékin après l’entrée de navires de la marine américaine dans le détroit de Taïwan – “Provocante !” | Monde | Nouvelles

Le passage des navires américains dans le détroit de Taïwan a suivi les récents exercices militaires chinois dans la région. La semaine dernière, les navires chinois ont organisé des exercices d’assaut. Cette décision de l’armée américaine intervient alors que la vice-présidente Kamala Harris termine sa visite en Asie du Sud-Est.

Les autorités chinoises ont décrit le passage comme étant un “mouvement provocateur”.

. a rapporté que les navires américains impliqués étaient l’USS Kidd de la Marine, un destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke et le garde-côte Munro.

La marine américaine a affirmé que ses navires naviguaient « dans les eaux internationales conformément au droit international ».

Le communiqué ajoute : « Le transit légal des navires à travers le détroit de Taïwan démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert.

Selon ., Tan Kefei, un porte-parole du ministère chinois de la Défense a déclaré : « Les États-Unis ont fréquemment commis des actes de provocation similaires.

“Ces actes sont de très mauvaise nature, montrant pleinement qu’il s’agit du plus grand destructeur de la paix et de la stabilité et de la plus grande cause de risques pour la sécurité dans le détroit de Taiwan.

“Nous nous y opposons fermement et condamnons fermement cela.”

Il a ajouté : “Taïwan est une partie inséparable de la Chine.

“La question de Taiwan est l’affaire intérieure de la Chine et n’autorise aucune ingérence extérieure.

“Nous appelons les États-Unis à reconnaître la situation, à cesser les provocations et à respecter le principe d’une seule Chine et les dispositions des trois communiqués conjoints sino-américains.”

Le principe d’une seule Chine est l’affirmation de Pékin selon laquelle Taïwan, Hong Kong et le Tibet font partie de la Chine et appartiennent au bureau politique de Pékin.