Mer de Chine méridionale: la marine américaine renforce sa présence dans un nouveau défi à Pékin | Monde | Nouvelles

Les images satellite montraient le navire d’assaut amphibie américain, l’USS Makin Island traversant le détroit de Malacca dans les eaux litigieuses, entre mercredi soir et les premières heures de jeudi. Les analystes ont suggéré que l’action souligne l’engagement de Washington envers les Philippines, car la Chine ne montre aucun signe de changement de position.

Selon le US Indo-Pacific Command, les marins à bord menaient «un exercice d’entraînement au tir réel». La dernière présence de navires militaires américains survient à un moment où la Chine et les États-Unis ont embarqué des porte-avions dans la mer de Chine méridionale.

Collin Koh, chercheur à la S.Rajaratnam School of International Studies à Singapour, a commenté la situation et déclaré:

«Ce n’était pas la première fois qu’un groupe amphibie américain naviguait à travers la mer de Chine méridionale, mais c’était important compte tenu des tensions actuelles dans les eaux.

“Je pense personnellement que l’USS Makin Island peut se rendre à son port d’attache à San Diego via la mer de Chine méridionale et l’océan Pacifique, et devra effectuer des exercices pendant son voyage.”

Pékin revendique actuellement la souveraineté sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale, riche en énergie, malgré une décision d’un tribunal international en 2016 qui a rejeté les revendications de la Chine.

En outre, la présence accrue des garde-côtes chinois près des îles de la mer de Chine orientale et les tactiques de guerre de plus en plus nombreuses de Pékin en zone grise contre Taiwan font partie des autres points de discorde.

La Chine affirme également son autorité sur les îles Diaoyu que le Japon revendique comme les Senkakus et l’île autonome de Taiwan.

Le différend croissant avec les Philippines au sujet de Whitsun Reef se poursuit avec Manille publiant des déclarations fermement formulées s’opposant à la présence de ce qu’elle suggère être une milice maritime.

Pékin a nié à plusieurs reprises cela, affirmant que ses navires étaient des bateaux de pêche à l’abri des intempéries.

Le commentateur militaire Liang Guoliang a ajouté: «L’île USS Makin va montrer le muscle de la marine américaine.

“Ils vont dire à l’armée chinoise que même si Pékin a construit trois pistes d’atterrissage dans les îles Spratly pouvant accueillir toutes sortes d’avions de combat, la marine américaine a la capacité d’atterrissage d’île la plus puissante au monde pour y faire face.”

Alors que les Philippines continuent de défendre leur revendication sur les récifs, la Chine a foré dans les sédiments marins pour extraire des ressources gazières.

Les cristaux solides semblables à de la glace se sont formés à partir d’un mélange de méthane et d’eau dans le fond marin et ont été identifiés comme une source d’énergie prometteuse.

Bien que l’emplacement exact soit inconnu, la Chine revendique environ 90% de la mer de Chine méridionale comme eaux territoriales.