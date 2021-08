Mer de Chine méridionale : la vice-présidente Kamala Harris promet de « parler » à Pékin | Monde | Nouvelles

Kamala Harris, 56 ans, a conclu sa tournée en Extrême-Orient à Hanoï, au Vietnam, où elle s’est exprimée avant une conférence de presse sur les relations sino-américaines en mer de Chine méridionale. Lors de sa conférence de presse dans la capitale vietnamienne, la 49e vice-présidente a déclaré que les États-Unis parleraient à Pékin de la mer de Chine méridionale.

La première vice-présidente des États-Unis, une femme et une minorité ethnique, a déclaré : « Nous accueillons une concurrence féroce, nous ne recherchons pas le conflit, mais sur des questions telles que la mer de Chine méridionale, nous allons nous exprimer.

“Nous allons parler quand il y a des actions que Pékin prend qui menacent l’ordre international fondé sur des règles.”

Elle a ajouté: “La question, en particulier, de la liberté de navigation, à cet égard, est une question vitale pour cette raison.”

Mme Harris avait déjà rendu furieux ses homologues chinois plus tôt lorsqu’elle avait offert aux dirigeants vietnamiens plus d’assistance navale et affirmé que les “intimidations et revendications maritimes excessives” de Pékin devaient être contestées.

Le Global Times, un tabloïd d’État basé à Pékin, a suggéré que les États-Unis devaient « rêver » pour encourager le Vietnam à affronter la Chine.

“Pour Washington”, a déclaré le Global Times dans un éditorial, “cela ne pourrait pas être mieux si une nouvelle guerre entre Pékin et Hanoï éclatait”.

Le Vietnam et la Chine entretiennent des liens économiques étroits et les deux nations sont dirigées par des gouvernements communistes.

Pendant le voyage, Washington et Pékin semblaient également participer à une course de jab au Vietnam.

LIRE LA SUITE: Kamala Harris ne ferait pas un meilleur travail que Joe Biden en tant que POTUS

Après que le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a remercié la Chine pour le don de 2 millions de doses de vaccins COVID-19, le vice-président américain s’est engagé à remettre 1 million de doses de vaccins Pfizer au Vietnam.

Mais ce n’est pas seulement à Pékin que le colistier de Joe Biden a reçu quelques critiques.

Meghan McCain, la fille de l’ancien candidat républicain et vétéran du Vietnam John McCain, a semblé suggérer que Mme Harris ne faisait pas tout ce qui était en son pouvoir pour évacuer les gens de Kaboul en Afghanistan alors qu’elle déposait des fleurs là où son père a été abattu en 1967.

Dans un tweet, elle a déclaré : « Si vous voulez honorer l’héritage de mon père à l’occasion de cet anniversaire de sa mort, vous passeriez chaque seconde à vous assurer que chaque allié américain et afghan est hors de danger.

A NE PAS MANQUER :

12 soldats tués dans une explosion alors que les États-Unis mettent en garde contre un complot de l’Etat islamique [LIVE]

Juncker humilié après avoir affirmé que les « déserteurs » britanniques « ne seraient pas les bienvenus » [REVEALED]

Boris Johnson affronte Joe Biden alors que les espoirs d’un accord commercial s’estompent [INSIGHT]

“Il n’était rien sinon quelqu’un qui comprenait le sacrifice et la loyauté envers les gens avec qui il servait.”

Bien que Mme McCain n’ait pas nommé le vice-président, sa publication sur Twitter a été publiée quelques heures après que Harris a été vue en train de déposer des fleurs au mémorial de Hanoï.

Lorsque la vice-présidente a rendu hommage à John McCain lors de son mémorial, elle a déclaré: “C’était un Américain extraordinaire.”

Elle a ajouté: “Il était si courageux et a vraiment vécu la vie d’un héros.”