Mer de Chine méridionale : l’Allemagne envoie un navire de guerre dans une zone contestée au milieu des craintes croissantes de guerre | Monde | Nouvelles

Lundi, un navire de guerre allemand a été dépêché et traversera les eaux contestées lors de sa mission indo-pacifique de six mois. Le ministre allemand de la Défense a déclaré qu’ils « défendaient nos valeurs et nos intérêts » en naviguant sur le territoire revendiqué par la Chine.

La Chine revendique la majeure partie des 1,3 million de milles carrés de la mer de Chine méridionale et ce sera le premier navire de guerre allemand à traverser la région depuis 2002.

Le navire de guerre, le Bayern, a quitté le port de Wilhelmshaven avec 200 soldats à son bord.

Il devrait traverser la mer de Chine méridionale en décembre.

“Le message est clair : nous défendons nos valeurs et nos intérêts avec nos partenaires et alliés”, a déclaré à . la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer.

De nombreux alliés occidentaux de l’Allemagne ont également montré une présence militaire dans la région.

Le Royaume-Uni a déployé le HMS Queen Elizabeth et son groupe d’attaque sur le territoire contesté.

Le porte-avions a navigué dans la mer de Chine méridionale pour effectuer des opérations de navigation aux côtés de navires américains.

« Ce n’est un secret pour personne que la Chine surveille et défie les navires transitant dans les eaux internationales sur des routes très légitimes », a déclaré au Times Ben Wallace, secrétaire britannique à la Défense.

« Nous respecterons la Chine et nous espérons que la Chine nous respectera. . . nous naviguerons là où le droit international le permet.