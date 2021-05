Mer de Chine méridionale: le conflit militaire va se produire «tôt ou tard» alors que les pays sont armés | Monde | Nouvelles

La Chine a affiché un comportement de plus en plus hostile à l’égard de Taiwan, avec qui les tensions sont vives depuis la création de la République de Chine en 1949. Pékin s’est plaint à plusieurs reprises que les navires de la marine américaine se rapprochent des îles qu’elle occupe en mer de Chine méridionale, où le Vietnam La Malaisie, les Philippines, le Brunei et Taïwan ont également des revendications concurrentes. Le sénateur Molan a déclaré que si le conflit n’est pas inévitable, les pays sont armés et prêts.

S’adressant à Sky News Australia, M. Molan a déclaré: “On craint que cela se produise plus tôt que tard.

«Par exemple, je dis qu’un tel scénario est certainement possible car tout le monde est armé.

«Je dis que c’est probablement parce que non seulement les gens sont armés, mais certaines parties, en particulier la Chine, ont été très agressives et s’arment encore plus.

“Mais je ne dis pas que c’est inévitable et c’est très important. Nous devons rester positifs à ce sujet.”

LIRE LA SUITE: L’UE “ se défait ” alors que la Grande-Bretagne évite une énorme facture de 150 milliards de livres sterling de Bruxelles

Le radiodiffuseur Andrew Neil a expliqué que la marine chinoise s’était développée au large de Taiwan.

S’exprimant dans l’émission This Morning d’ITV, M. Neil a déclaré: «Pendant que nous parlons, la marine chinoise est impliquée dans une accumulation massive au large des côtes de Taiwan.

“Il pourrait y envahir dans les trois ou quatre prochaines années, déclenchant une crise mondiale.”

Au cours des derniers mois, Taïwan s’est plaint de l’activité répétée de l’armée de l’air chinoise près des îles, que la Garde côtière de Taïwan ne défend que légèrement bien qu’il y ait des déploiements périodiques de marines. Il n’y a pas de population civile permanente, seulement des scientifiques invités occasionnels.

Lee a déclaré qu’ils n’y avaient pas repéré de drones chinois.

La Chine a envoyé mercredi davantage d’avions de combat dans la zone de défense aérienne de Taïwan dans une démonstration de force accrue autour de l’île que Pékin prétend être la sienne, et le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a déclaré qu’il se battrait jusqu’au bout si la Chine attaquait.

L’île démocratique et autonome s’est plainte des activités militaires répétées de Pékin ces derniers mois, l’armée de l’air chinoise effectuant des incursions presque quotidiennes dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan. Lundi, la Chine a déclaré qu’un groupe de porte-avions s’exerçait près de l’île.

Le ministère de la Défense de Taiwan a déclaré que 15 avions chinois, dont 12 chasseurs, étaient entrés dans sa zone d’identification de défense aérienne, avec un avion anti-sous-marin volant vers le sud à travers le canal de Bashi entre Taiwan et les Philippines.