Mer de Chine méridionale : Le sang bouillonne alors que Pékin critique Ardern et Morrison pour « ingérence » | Monde | Nouvelles

Scott Morrison et Jacinda Ardern, respectivement Premiers ministres d’Australie et de Nouvelle-Zélande, ont discuté de la menace persistante de la Chine dans la région lors d’une déclaration conjointe le 31 mai. des activités déstabilisatrices en mer » en mer de Chine méridionale.

En réponse à la déclaration, Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, s’est dit « profondément préoccupé ».

« Les dirigeants de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, avec des remarques irresponsables sur les affaires intérieures de la Chine concernant Hong Kong et le Xinjiang ainsi que la question de la mer de Chine méridionale, ont porté des accusations sans fondement contre la Chine, se sont grossièrement immiscés dans les affaires intérieures de la Chine et ont gravement violé le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que Pékin ne « faiblirait pas dans sa détermination et sa volonté de rejeter toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Chine ».

Dans leur déclaration commune, les dirigeants ont également souligné l’importance de la liberté de navigation dans la région et ont souligné que le code de conduite de la mer de Chine méridionale devrait être conforme au droit international.

Ils ont ajouté qu’ils partageaient également une préoccupation « profonde » et « grave » concernant les droits des habitants de Hong Kong et du Xinjiang.

Les premiers ministres ont appelé la Chine à respecter les droits humains du peuple ouïghour et des autres minorités musulmanes et à accorder aux Nations Unies et à d’autres observateurs indépendants “un accès significatif et sans entrave à la région”.

M. Wang a ajouté un avertissement aux pays voisins, qu’ils devraient éviter “de cibler ou de nuire aux intérêts de tiers, et encore moins de former une petite clique fermée avec l’idéologie comme critère”.

Les tensions entre les nations se sont intensifiées ces derniers mois après que Pékin a averti que l’Australie serait “la première à être touchée” si elle interférait avec Taïwan.

M. Morrison et Mme Ardern se sont rencontrés à Queenstown le dernier jour de mai pour leur réunion annuelle des dirigeants Australie-Nouvelle-Zélande, au cours de laquelle ils ont discuté d’un certain nombre de questions affectant les deux pays – notamment la pandémie de Covid-19, la coopération trans-tasmane, les liens et le changement climatique.