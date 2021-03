Mer de Chine méridionale: les États-Unis dépensent beaucoup en sous-marins nucléaires alors que les craintes grandissent quant à l’invasion de Taiwan par Pékin | Monde | Nouvelles

Cela intervient alors qu’un haut commandant de la marine américaine a averti que la Chine pourrait chercher à imposer la réunification dans les six prochaines années, des propos qui ont été avec colère niés par Pékin. La République populaire considère l’État insulaire comme faisant partie de son territoire souverain et a constamment averti Taipei que toute tentative de proclamer son indépendance entraînerait une action militaire. Taiwan est séparée de la Chine continentale par une étendue de mer, large de 100 miles et qui a une profondeur d’environ 230 pieds, assez profonde pour que les sous-marins puissent patrouiller.