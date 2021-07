Mer de Chine méridionale : les États-Unis doivent « perturber et détruire » la Chine pour arrêter l’invasion – ex-amiral de Taïwan | Monde | Nouvelles

Meilleure réponse: Non. Bien qu’Apex Legends Mobile puisse être joué entre Android et iOS, le jeu croisé n’est pas pris en charge entre la version mobile et Apex Legends sur console ou PC. Apex Legends Mobile est conçu spécifiquement pour les appareils mobiles et n’est pas simplement un portage direct d’Apex Legends. Qu’est-ce qu’Apex Legends […] More