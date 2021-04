Mer de Chine méridionale: Manille critique la Chine pour ne pas avoir retiré les bateaux «menaçants» | Monde | Nouvelles

Plus de 200 navires amarrés au large du récif de Pentecôte pour se mettre à l’abri des «intempéries», mais la plupart restent ancrés dans la région plus d’un mois plus tard. Dans un communiqué publié vendredi, le ministère des Affaires étrangères des Philippines a déclaré que 165 navires chinois de pêche, de garde côtière et de milice maritime avaient été observés dans la région.

La déclaration disait: «La présence de ces navires enfreint de manière flagrante la souveraineté, les droits souverains et la juridiction des Philippines.

«La présence continue et menaçante des navires chinois crée une atmosphère d’instabilité et constitue un mépris flagrant des engagements de la Chine de promouvoir la paix et la stabilité dans la région.»

Cette déclaration intervient alors que les forces armées philippines ont promis d’appliquer des mesures après avoir suggéré que la Chine n’avait «pas honoré» les accords.

Cirilito Sobejana, chef des forces armées du pays, a déclaré aux journalistes que la Chine avait construit des structures dans la mer des Philippines occidentale et qu’en réponse, ils construiraient les leurs.

Manille a également organisé mercredi deux nouvelles manifestations diplomatiques contre la Chine.

Un porte-parole du président philippin Rodrigo Duterte a averti que la présence des bateaux chinois pourrait déclencher des «hostilités indésirables» entre deux nations aux prises avec des divisions historiques.

Manille a exhorté Pékin à retirer la «milice maritime» depuis que l’incident a été signalé pour la première fois, affirmant que l’incursion dans la ZEE du pays est illégale.

Cependant, la Chine a nié tout acte répréhensible. La superpuissance orientale affirme que les bateaux de pêche sont autorisés à y être sur des droits historiques malgré la Haye affirmant que les revendications de Pékin sont «sans fondement».

S’exprimant sur le déploiement du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt, il a ajouté: «Nous travaillions 24 heures sur 24, pour ainsi dire, pour pouvoir naviguer ou pour garantir la liberté de la mer et le code de conduite. que nous poussons.

La Chine revendique plus de 90% de la mer de Chine méridionale riche en ressources comme son propre territoire.