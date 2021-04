Mer de Chine méridionale: Pékin brouille une brèche d’avion militaire «agressive» sur Taiwan | Monde | Nouvelles

La Chine a envoyé lundi 25 jets militaires au-dessus de la zone de défense de Taiwan a marqué sa plus grande incursion de ce type dans la période. Le ministère de la Défense de Taïwan a lancé ses propres avions pour diffuser des avertissements aux avions chinois. Il a violé l’espace aérien beaucoup plus petit de la nation insulaire pour le 10e jour consécutif.

Taïwan a déclaré que l’avion chinois, dont 18 chasseurs, était entré dans sa zone d’identification de défense aérienne du sud-ouest.

Ils ont affirmé que 14 avions de combat Jian-16, quatre Jian-10, quatre bombardiers H-6K, deux avions de guerre anti-sous-marins Y-8 et un avion d’alerte rapide et de contrôle KJ-500 avaient été envoyés au-dessus de leur tête.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense a expliqué que «l’armée de l’air avait envoyé sa force de patrouille aérienne pour les observer, émis des avertissements radio et déployé des missiles pour surveiller leurs mouvements».

L’incursion marque la plus grande violation de l’espace aérien de Taiwan par la Chine depuis que le ministère de la Défense de l’île a commencé à dénoncer publiquement les avions de l’Armée populaire de libération (APL).

Vendredi, 11 avions chinois, dont huit avions de combat, sont entrés dans l’espace aérien de Taiwan.

Pékin a blâmé jeudi les États-Unis pour ses tensions avec Taiwan, affirmant que les navires de guerre américains enflammaient le risque de conflit.

Ils se sont également moqués des États-Unis et ont demandé si les navires chinois devraient naviguer dans le golfe du Mexique en guise de «démonstration de force».

La semaine dernière, Pékin a déclaré qu’un groupe de porte-avions s’exerçait près de Taiwan, après qu’un navire de guerre américain ait traversé le détroit de Taiwan qui sépare l’île de la Chine continentale.

Cela intervient alors qu’Anthony Blinken, secrétaire d’État américain, a averti la Chine de ne pas commettre une «erreur grave» et d’attaquer Taiwan.

Dans une interview accordée à Meet the Press de NBC, M. Blinken a fait part de ses préoccupations concernant l’agression de Pékin contre Taiwan.

Il a déclaré: «Ce que nous avons vu, et ce qui nous préoccupe vraiment, ce sont les actions de plus en plus agressives du gouvernement de Pékin contre Taiwan, augmentant les tensions dans le détroit.»

Le secrétaire d’État a également réaffirmé l’attachement de Washington à Taiwan et a ajouté: «Nous avons un engagement sérieux en faveur de la paix et de la sécurité dans le Pacifique occidental.

«Nous respectons ces engagements. Et dans ce contexte, ce serait une grave erreur pour quiconque d’essayer de changer ce statu quo par la force.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également déclaré que les États-Unis surveillaient la Chine alors qu’elle intensifiait ses activités militaires près de Taiwan.

Elle a déclaré aux journalistes vendredi: «Nous avons … clairement – publiquement, en privé – exprimé nos préoccupations, nos inquiétudes croissantes, au sujet de l’agression de la Chine contre Taiwan.

«Nous avons constaté une augmentation inquiétante de l’activité militaire de la RPC dans le détroit de Taiwan, ce que nous pensons être potentiellement déstabilisant.»

Le président américain Joe Biden a également précédemment qualifié le «plus grand concurrent» de la Chine de Washington.