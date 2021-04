Mer de Chine méridionale: Pékin «insidieux» utilise la coercition et la pression alors que les craintes de conflit grandissent | Monde | Nouvelles

La Chine revendique depuis longtemps sa souveraineté sur les eaux contestées, affirmant que toute la voie navigable menant aux côtes des Philippines, de la Malaisie et de Taiwan lui appartient. La revendication de Pékin est basée sur la ligne de neuf tirets en forme de U gravée sur une carte dans les années 1940 par un géographe chinois. En 2016, une cour internationale d’arbitrage a rejeté les revendications territoriales de la Chine.

Malgré cette décision, la République populaire a construit ces dernières années des îles artificielles dans les eaux revendiquées par le Vietnam, les Philippines et la Malaisie et leur a envoyé des unités militaires.

Aujourd’hui, Pékin déploie une autre tactique pour renforcer sa présence dans la région et affirmer son contrôle.

Le gouvernement chinois a envoyé ces dernières semaines des centaines de « bateaux de pêche » pour renforcer ses débouchés et faire pression sur ses voisins.

Greg Poling a déclaré au New York Times: « Pékin pense assez clairement que s’il utilise suffisamment de coercition et de pression sur une période suffisamment longue, il évincera les Asiatiques du Sud-Est. »

Le directeur de l’Asia Maritime Transparency Initiative a ajouté: «C’est insidieux».

Fin mars, 245 navires chinois ainsi que quatre navires de guerre ont été repérés dans les eaux proches du Spratlys, un archipel de plus de 100 îles situé entre les Philippines et le Vietnam.

Les analystes du groupe de travail national pour la mer des Philippines occidentales ont rejeté les affirmations de Pékin selon lesquelles les navires appartenaient à des pêcheurs cherchant à augmenter leurs captures.

M. Poling a expliqué: « En les ayant là-bas et en les répartissant sur ces étendues d’eau autour des récifs que les autres occupent, ou autour des champs de pétrole et de gaz ou des zones de pêche, vous repoussez régulièrement les Philippins et les Vietnamiens.

«Si vous êtes un pêcheur philippin, vous êtes toujours harcelé par ces types.

« À un moment donné, vous abandonnez et arrêtez de pêcher là-bas. »