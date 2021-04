Mer de Chine méridionale: Taiwan tirera sur des drones chinois en approche au-dessus des îles Pratas | Monde | Nouvelles

Les drones qui, selon Taïwan, appartiennent à la Chine, ne sont pas encore entrés dans l’espace aérien de l’île (ADIZ) mais tournent à proximité du périmètre. Mercredi, Lee Chung-wei, chef du Conseil des affaires maritimes et des garde-côtes taïwanais, a confirmé la ligne de conduite de Taïwan en réponse aux drones.

M. Lee a déclaré: « Ils ne sont jamais entrés dans nos eaux et notre espace aérien restreints, ils les ont juste survolés à une certaine distance. »

Lorsqu’on lui a demandé comment les garde-côtes devraient réagir si les drones entraient dans l’ADIZ de l’île, M. Lee a déclaré que les drones seraient abattus.

«Après son entrée, il sera traité selon les règles.

«Si nous devons ouvrir le feu, nous ouvrons le feu.»

L’île de Taiping, qui est la deuxième plus grande île de Taiwan dans la région après les Pratas, n’a encore enregistré aucune activité de drone selon M. Lee.

La Chine ne reconnaît pas les revendications de souveraineté de Taiwan, y compris les eaux et l’espace aérien restreints de l’île gouvernée démocratiquement, qui s’étend à 6 km de sa côte.

Les îles Pratas près desquelles les drones ont été repérés sont l’île contrôlée par les Taiwanais la plus proche de Hong Kong et se trouvent au nord de la mer de Chine méridionale très contestée sur laquelle Pékin a revendiqué plus de 90% comme son propre territoire.

Ces dernières semaines, Taiwan a enregistré et s’est plaint d’incursions répétées sur son ADIZ et sa souveraineté par des avions chinois.

Il a déclaré: «Nous sommes prêts à nous défendre, cela ne fait aucun doute.

«Nous mènerons une guerre si nous devons mener une guerre, et si nous devons nous défendre jusqu’au dernier jour, alors nous nous défendrons jusqu’au dernier jour.»