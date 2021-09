Mer de Chine méridionale : Theresa May suggère que l’alliance AUKUS pourrait entraîner le Royaume-Uni dans un conflit à Taïwan | Politique | Nouvelles

in

Theresa May, 64 ans, a interrogé Boris Johnson, 57 ans, sur le pacte historique de sécurité qu’il a conclu avec ses homologues aux États-Unis et en Australie. L’actuel Premier ministre a révélé mercredi l’alliance révolutionnaire lors d’une conférence de presse virtuelle conjointe avec le Premier ministre australien Scott Morrison et le président américain Joe Biden.

Boris Johnson a déclaré au 9 Downing Street: “Ce partenariat deviendra de plus en plus vital pour défendre nos intérêts dans la région indo-pacifique et, par extension, protéger notre peuple chez lui.”

Mais le député de Maidenhead, qui a été Premier ministre britannique entre 2016 et 2019, a interrogé M. Johnson sur la possibilité que la Grande-Bretagne soit entraînée dans un conflit avec la Chine à l’avenir.

Elle a demandé au Premier ministre à la Chambre des communes : « Mon très honorable ami a déclaré hier que ce partenariat a pour objectif de travailler main dans la main pour préserver la sécurité et la stabilité dans l’Indo-Pacifique.

« Quelles sont les implications de ce pacte pour la position et la réponse que le Royaume-Uni adopterait si la Chine tentait d’envahir Taïwan ?

Son successeur a répondu: “Le Royaume-Uni reste déterminé à défendre le droit international, et c’est le conseil fort que nous donnerions à nos amis à travers le monde et le conseil solide que nous donnerions au gouvernement en place.”

Iain Duncan-Smith, l’ancien chef du Parti conservateur de 2001 à 2003, a semblé applaudir l’accord AUKUS du Premier ministre.

Le député de Chingford & Woodford Green, âgé de 67 ans, a déclaré sur Twitter: “Aukus est le début d’une réinitialisation des relations et des alliances en Extrême-Orient.”

“Je pense que cela marque le début de démocraties qui repoussent et repensent les relations entre la Chine et le monde libre”, a-t-il ajouté.

Il a ajouté: “Nous avions établi une relation de confiance avec l’Australie, et cette confiance a été trahie.”

Mais la Chine a également exprimé ses inquiétudes au sujet de l’accord.

Le Global Times, qui est un journal de Pékin soutenant le PCC, a averti : « La Chine punira l’Australie sans relâche si elle organise des provocations plus flagrantes contre la Chine ou même si elle prend des mesures militaires.