Mer de Chine méridionale : un avion « tueur de porte-avions » pourrait aider Pékin à « se battre et gagner » au milieu des tensions | Monde | Nouvelles

L’Armée populaire de libération (APL) mettra en place une zone de restriction de navigation dans la mer de Chine méridionale pour mener des exercices militaires entre vendredi et mardi, selon des informations d’un journal basé à Pékin aligné sur le Parti communiste chinois. On pense que la zone d’exclusion s’étend des eaux autour de l’île de Hainan aux îles Xisha.

On pense que les missiles balistiques Rocket Force et antinavires pourraient être déployés lors de l’exercice de cette année.

Un expert militaire a déclaré au Global Times que l’APL avait l’intention de lancer une opération conjointe mettant en vedette plusieurs ailes de l’armée.

Song Zhongping a déclaré : « Ces exercices sont déjà devenus une routine près des eaux chinoises, dans le but de perfectionner les capacités de l’APL à combattre et à gagner des guerres dans des scénarios de combat réalistes.

« La Chine organise des exercices militaires, c’est comme préparer un fusil de chasse et riposter contre les loups », aurait-il ajouté.

La Chine a effectué des exercices similaires l’année dernière lorsque l’APL aurait même déployé ses missiles balistiques antinavires « tueurs d’avions ».

Les médias américains ont suggéré que Pékin avait lancé quatre missiles balistiques à moyenne portée dans la mer de Chine méridionale lors de leurs exercices d’août 2020.

Cependant, un porte-parole du ministère de la Défense de Pékin a affirmé qu’il s’agissait d’exercices de routine et qu’aucun pays n’était visé.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont lancé leurs propres exercices militaires navals et amphibies.

Le journal militaire américain Stars and Stripes a affirmé que Washington mènerait ses plus grands exercices d’entraînement militaire en près de 40 ans alors que les tensions avec Moscou et Pékin continuent de monter.

Les navires américains se répartiront sur 17 fuseaux horaires différents pendant que leurs marins et leurs marines effectueront l’exercice.

Les exercices américains devraient se poursuivre jusqu’au 16 août.

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a appelé la Chine à cesser son comportement « provocateur » dans la région et a exprimé « de sérieuses préoccupations concernant les violations des droits humains en cours au Tibet, à Hong Kong et au Xinjiang ».

Son département a ajouté : « Le secrétaire a également fait part de sa profonde préoccupation face à la croissance rapide de l’arsenal nucléaire de la RPC, qui met en évidence la façon dont Pékin s’est fortement écarté de sa stratégie nucléaire vieille de plusieurs décennies basée sur une dissuasion minimale.

Un porte-avions britannique de 3 milliards de livres sterling a rejoint les navires d’autres pays en mer de Chine méridionale cette semaine.

Lundi, le HMS Queen Elizabeth a navigué dans la région pour effectuer des patrouilles de liberté de navigation aux côtés de personnel américain et japonais.

L’Inde, qui a déjà été engagée dans des escarmouches avec l’APL sur sa frontière terrestre commune, aurait envoyé quatre navires de guerre en mer de Chine méridionale au cours des deux prochains mois.