Mer de Chine méridionale : un destroyer lance-missiles indien entre dans les eaux au milieu de tensions sans précédent | Monde | Nouvelles

Quatre navires seront envoyés en mission de deux mois en Asie du Sud-Est, en mer de Chine méridionale et dans le Pacifique occidental, selon la marine qui a publié mercredi un communiqué. Les navires comprennent un destroyer lance-missiles et une frégate lance-missiles.

“Le déploiement des navires de la marine indienne vise à souligner la portée opérationnelle, la présence pacifique et la solidarité avec les pays amis pour assurer le bon ordre dans le domaine maritime”, indique le communiqué de la marine.

Le déploiement de deux mois comprendra également des exercices avec l’alliance Quad, comprenant les États-Unis, le Japon et l’Australie, selon le ministère indien de la Défense.

“Ces initiatives maritimes renforcent la synergie et la coordination entre la marine indienne et les pays amis, sur la base d’intérêts maritimes communs et d’un engagement envers la liberté de navigation en mer”, ajoute le communiqué.

L’alliance Quad des États-Unis, du Japon, de l’Inde et de l’Australie est l’initiative du président américain pour soumettre les revendications territoriales de la Chine.

« Nous respecterons la Chine et nous espérons que la Chine nous respectera. . . nous naviguerons là où le droit international le permet.

Lundi, un navire de guerre allemand, le Bayern, a été dépêché et devrait traverser la mer de Chine méridionale au cours de sa mission indo-pacifique de six mois.

Il devrait traverser la mer de Chine méridionale en décembre.

“Le message est clair : nous défendons nos valeurs et nos intérêts avec nos partenaires et alliés”, a déclaré à . la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer.

“Pour nos partenaires de l’Indo-Pacifique, c’est une réalité que les routes maritimes ne sont plus ouvertes et sécurisées, et que les revendications territoriales sont appliquées par la loi de la force est juste.”