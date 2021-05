Meraqi Digital remporte le mandat de marketing numérique d’OK Play

C’est une grande opportunité pour Meraqi Digital car elle peut également proposer ses services dans le secteur B2C.

Meraqi Digital, agence indépendante de conseil en marketing numérique et de prestation de services basée à Calcutta, s’est vu confier le mandat de marketing numérique d’OK Play. Dans le cadre de son mandat, l’agence sera responsable de la gestion et de l’amélioration des propriétés numériques de la marque, qui comprennent le site Web, les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que le référencement, le SEM et l’achat de médias. «OK Play est une marque entièrement indienne, et avec le sentiment du Made in India très élevé pour le moment, c’est une excellente opportunité pour nous de leur fournir des solutions adaptées pour augmenter leur présence numérique. Notre objectif reste d’amplifier leurs produits et de faire sentir leur présence auprès du bon public », a déclaré Ankit Saraf, fondateur de Meraqi Digital.

Selon Sneha Sanganeria, co-fondatrice de Meraqi Digital, il s’agit d’une grande opportunité pour l’entreprise car elle peut également offrir ses services dans le secteur B2C. «Nous avons beaucoup travaillé dans le segment B2B et nous sommes impatients d’élargir nos offres. Le numérique est une industrie en rapide évolution, et nous espérons que cette alliance propulsera leur marque vers de nouveaux sommets », a-t-elle ajouté.

Fondée en 1990 en Inde, OK Play est une marque locale qui croit en l’initiative Make in India avec toute la production réalisée en Inde. Elle fabrique des équipements de jeux intérieurs et extérieurs, du mobilier scolaire ainsi que des produits de santé préventifs entièrement en Inde. OK Play s’efforce constamment de respecter ses valeurs fondamentales: l’excellence du design, les normes de qualité les plus élevées au même niveau que l’attention au détail la plus fine et la plus méticuleuse au monde. «Après avoir évalué et essayé plusieurs agences, nous avons décidé de nous associer à Meraqi Digital. L’équipe est impliquée dans toutes les tâches et les fondateurs eux-mêmes sont impliqués dans tous les petits aspects afin de fournir le résultat souhaité. Nous leur souhaitons le meilleur pour tous les projets futurs et nous attendons avec impatience notre association », a déclaré Rishab Handa, directeur, OK Play.

