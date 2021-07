Meraqi Digital s’acquitte des obligations numériques et sociales de Domina by Pee Safe

Domina est une sous-marque et est une extension de la vision de Pee Safe dans la fourniture de soins de santé aux femmes

Meraqi Digital a assumé les fonctions de marketing numérique et des médias sociaux de Domina, une marque de la maison Pee Safe. Les préservatifs féminins Domina sont leur dernière offre dans la catégorie du bien-être sexuel pour les femmes. Le compte a été mis en sac dans un pitch multi-agences.

Dans le cadre du mandat, l’agence sera responsable de la gestion et de l’amélioration des propriétés numériques de la marque, qui comprennent le développement de sites Web, les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram ainsi que le référencement, le SEM, les publicités payantes, les courriels et les blogs.

« L’industrie du bien-être sexuel se développe rapidement, ce qui nous donne l’occasion d’explorer de nouvelles façons de fournir des solutions numériques innovantes. Nous sommes ravis que l’équipe Pee Safe et Domina s’est associée à nous et nous sommes impatients de franchir des étapes importantes avec eux », ont déclaré Ankit Saraf et Snehja Sanganeria, co-fondateurs de Meraqi Digital.

“Domina est là pour briser les barrières dans l’industrie du bien-être sexuel. La partie intégrante de son succès ne dépendra pas seulement des produits que nous lançons, mais aussi de la façon dont nous communiquons et touchons le nerf de la passion de notre public. Pour ce faire, nous sommes ravis de nous associer à Meraqi Digital et, ensemble, nous attendons avec impatience le succès retentissant de Domina », a déclaré Vikas Bagaria, fondateur de Pee Safe.

Meraqi Digital est une agence indépendante de conseil en marketing numérique et de prestation de services basée à Kolkata. Co-fondée par Ankit Saraf et Snehja Sanganeria, en 2016, l’agence propose une gamme de services dans l’espace numérique, notamment le conseil stratégique, la conception d’expériences, la communication marketing et la science, le contenu et la production et l’engagement des influenceurs. En l’espace de cinq ans, Meraqi Digital s’enorgueillit d’un portefeuille de clients nationaux dans des secteurs tels que l’immobilier, le FnB, la santé, FMCG pour n’en nommer que quelques-uns. Certaines des marques avec lesquelles ils ont travaillé incluent RP Sanjiv Goenka Group, Anmol Biscuits, OK Play, Emami Group, MP Birla Group, Grohe AG, Himalaya Opticals, entre autres.

