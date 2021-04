Meraqi Digital signe le mandat de marketing média numérique d’Anmol Biscuits

L’agence gérera la présence numérique des marques sur les plateformes de médias sociaux

Meraqi Digital a remporté le mandat de marketing des médias numériques de la société FMCG Anmol Biscuits. Faisant partie d’Anmol Industries, cette société d’aliments emballés, qui se concentre principalement sur les biscuits, les gâteaux et les biscuits, est très présente dans le nord et l’est de l’Inde.

Conformément au mandat, Meraqi s’occupera de l’ensemble du portefeuille de 61 biscuits et 26 gâteaux. L’agence gérera la présence numérique des marques sur les plateformes de médias sociaux comme Facebook, LinkedIn et Instagram et sera également responsable du développement de leur site Web, du référencement, du SEM, ainsi que des activités de marketing d’influence.

«Avec l’évolution rapide du numérique et l’évolution des modes de consommation, nous sommes ravis de servir Anmol Biscuits en fournissant un contenu innovant et engageant», a déclaré Snehja Sanganeria, cofondatrice de Meraqi, à propos de l’association.

«Nous sommes heureux de nous associer à Anmol Industries pour renforcer leur présence dans les médias numériques. Nous attendons avec impatience notre association avec eux », a ajouté Ankit Saraf, fondateur de Meraqi.

«Après avoir regardé autour de nous et expérimenté avec quelques agences pour gérer nos médias sociaux, nous nous sommes associés à Meraqi. Notre expérience avec l’équipe a été transparente et nous sommes extrêmement satisfaits de leur performance jusqu’à présent », a déclaré Shraddha Choudhary, directeur principal de la marque – marketing, Anmol Industries Ltd., a déclaré.

Meraqi Digital est une agence indépendante de conseil et de prestation de services en marketing numérique basée à Calcutta. Cofondée par Ankit Saraf et Snehja Sanganeria, en 2016, l’agence propose une gamme de services dans l’espace numérique, notamment le conseil stratégique, la conception d’expérience, la communication marketing et la science, le contenu et la production et l’engagement des influenceurs. Meraqi se vante d’un portefeuille de clients nationaux dans des secteurs tels que l’immobilier, la FnB, la santé, les produits de grande consommation pour n’en nommer que quelques-uns. Parmi les marques avec lesquelles ils ont travaillé, citons RP Sanjiv Goenka Group, Emami Group, MP Birla Group, Himalaya Opticals, JK Spices, Hyatt Regency, WOW! Momo, Specialty Group, Hôpitaux ILS et AMRI, Srijan Realty, PC Chandra Jewelers, entre autres.

