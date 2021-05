“ Merc attendra les commandes pour éviter Bottas abattu ”

Mercedes ne sautera pas sur les commandes des équipes car elles ne veulent pas «abattre» Valtteri Bottas, déclare le journaliste de F1 Lawrence Barretto

Trois courses dans cette saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen sont séparés par huit points avec le champion du monde en titre encore une fois en tête du classement.

Le troisième pilote n’est ni Hamilton ni le coéquipier de Verstappen, c’est Lando Norris, avec Bottas P4 et 29 points de retard sur la bataille pour le titre.

Bien que ce ne soit que trois courses dans une saison de 23 courses, il semble déjà que ni Bottas ni Sergio Perez ne se battent pour la couronne des pilotes.

Au lieu de cela, ils semblent prêts à jouer le second violon, ce n’est qu’une question de temps avant que leurs équipes respectives ne commencent à donner des ordres aux équipes.

Barretto estime que Mercedes attendra aussi longtemps que possible car ils ne veulent pas entamer la confiance et la motivation de Bottas.

“Je pense qu’ils la laisseront un peu plus longtemps avant de commencer à infliger des ordres aux équipes”, a-t-il déclaré lors du podcast ‘F1 Nation’.

«Principalement parce que vous ne voulez pas avoir un Valtteri à terre, parce que lorsque vous obtenez un Valtteri à terre, il n’obtiendra pas troisième ou quatrième, il obtiendra septième, huitième ou neuvième.

«Ils ne peuvent certainement pas se permettre cela avec Perez qui a maintenant prouvé qu’il pouvait obtenir cette place parmi les quatre premiers.

«Il a fait son travail au Portugal, il a obtenu ce que Red Bull lui a employé pour faire.

«Checo est un numéro deux plus clair, mais il est probablement allé là-bas en acceptant cela.

Quant à Perez, Barretto pense que le pilote mexicain montre déjà à Red Bull qu’il fait un meilleur travail que ses prédécesseurs, Alex Albon et Pierre Gasly.

Les deux pilotes ont été exclus de l’équipe senior après avoir échoué à égaler Verstappen.

«Checo a vu ce qui s’est passé avant lui avec Pierre Gasly et Alex Albon et comment ces fortunes sont allées», a-t-il déclaré.

À l’intérieur, il saura qu’il fait déjà beaucoup mieux qu’eux.

«Il a été dur avec lui-même, mais c’est aussi parce qu’il pense vraiment qu’il peut faire fonctionner cette voiture d’une manière que ces gars avant lui ne pouvaient pas.

«Pour le moment, sa tête n’a pas baissé, car il sait qu’il n’a pas trop d’avance sur Max s’il parvient à mettre les choses en place.

Tom Clarkson ajoute que la meilleure chose que Perez puisse faire pour lui-même est de se concentrer sur sa propre forme, pas sur celle de Verstappen.

Il a déclaré: «Souvenez-vous de ce brillant entraînement qu’il a réalisé lors de la première course à Bahreïn. Je pense qu’il est entré dans la saison bien, je ne vais pas me laisser impressionner par le rythme de Max. Je pense que c’était évident à Bahreïn.

«Depuis, il a passé beaucoup de temps à regarder les données de Max, et le concurrent en lui est un peu frustré.

«J’espère vraiment qu’il prend du recul. C’est un pilote de course brillant, et il a prouvé à maintes reprises qu’il n’avait pas besoin de sur-qualifier Max pour battre Max en course.

