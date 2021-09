Merc craignait qu’un “mauvais” appel ne coûte à Hamilton à Sotchi

in

D’un appel retardé pour échanger des composés de pneus en qualifications à un appel rapide en course, Mike Elliott a parlé de l’acte «d’équilibrage» qu’était le GP de Russie.

Arrivé sur le circuit de Sotchi avec un record de victoires à 100%, Mercedes devait dominer le week-end du Grand Prix de Russie.

Mais un appel tardif aux qualifications signifiait que Lewis Hamilton s’alignait quatrième sur la grille avec son coéquipier Valtteri Bottas en qualification P7, mais ne partait que 16e en raison d’une pénalité moteur.

Le directeur de la technologie de Mercedes, Elliott, admet qu’avec le recul, Mercedes s’est trompé en qualifications, Hamilton et Bottas étant deux des derniers pilotes à entrer dans les stands pour échanger leur Pirelli intermédiaire contre des slicks.

“Il est en fait vraiment, vraiment difficile dans ces situations de savoir ce que nous devons faire”, a-t-il déclaré dans la revue Mercedes post-GP de Russie.

« Les stratèges examinent les temps delta pour essayer de déterminer si nous sommes encore à la croisée des chemins entre les intermédiaires et les slicks.

« Nous écoutons les informations du conducteur, nous examinons les prévisions météorologiques, nous essayons de prendre en compte toutes ces informations et de décider ce que nous devons faire.

« Quand vous regardez ce qui s’est passé en Q3, nous étions juste à la frontière et ce fut une décision vraiment délicate. Et en fait, le problème pour nous était que nous étions en fait sur la mauvaise partie de la piste au mauvais moment, donc d’autres ont pu prendre cette décision, venir et obtenir deux tours clairs sur les slicks.

« Pour nous, au moment où nous avons pris la décision, nous n’avons fini qu’avec un seul tour et les conséquences de cela étaient claires. Il est clair qu’avec le recul, ce que nous devions faire était un tour de préparation pour tirer le meilleur parti des pneus pour le tour rapide qui était nécessaire.

Mais alors que cet appel a été retardé, la décision de Mercedes d’opposer Hamilton et Bottas lorsque la pluie a commencé à tomber dans le grand prix était parfaite.

Courant deuxième derrière Lando Norris lorsqu’une averse tardive a frappé le circuit, Hamilton a d’abord ignoré le conseil de Mercedes de s’arrêter, mais avec l’équipe catégorique, c’était la bonne décision, un tour plus tard.

Il a remporté le grand prix tandis que Norris, qui est resté plus longtemps à l’extérieur avant d’entrer pour les inters, a terminé à la septième place.

Bottas, qui était en dehors des points lorsque la pluie est arrivée, a terminé 5e.

“Je pense que la réalité dans ces situations est vraiment, vraiment difficile pour les stratèges de bien faire les choses”, a déclaré Elliott.

« Parlons d’abord un peu de Valtteri, avec Valtteri, nous étions en dehors des points et cela nous a donné des options pour jouer avec, cela nous a permis de prendre des risques avec Valtteri que nous n’aurions peut-être pas pu prendre avec Lewis.

« En conséquence, nous pensions déjà à la météo et à la possibilité de passer aux intermédiaires. Y allons-nous tôt ? C’était donc probablement un appel plus facile.

«Avec Lewis, nous savions que nous étions deuxièmes de la course et nous savions que si nous nous trompions, nous pourrions retomber dans le peloton. C’est donc un appel beaucoup plus difficile.

«Mais les stratèges examinent de nombreuses informations différentes. Ils regardent le timing de chaque secteur et essaient de déterminer si nous allons faire la transition entre les nappes et les intermédiaires ?

“Ils reçoivent les informations sur la météo à partir du radar météorologique et ils écoutent également les commentaires des pilotes et les pilotes leur disent comment ils ressentent le circuit.

« Donc, cette position, nous avons eu un circuit à moitié sec, un circuit à moitié humide. C’est un appel vraiment difficile à faire, probablement l’une des choses les plus difficiles à faire pour les stratèges. Et ce qui a vraiment fait la différence pour nous, c’est le radar météorologique et la personne qui regardait le radar météorologique a fait un appel très clair.

“Ce qu’ils ont dit, c’est qu’ils s’attendaient à plus de pluie avant la fin de la pluie, la piste allait en fait devenir plus humide et c’est ce qui a fait pencher la balance pour la décision de ravitailler les intermédiaires.”

