Mercado Bitcoin, le plus grand échange crypto du Brésil, émettra 2 jetons d’énergie renouvelable: rapport

Mercado Bitcoin, la plus grande bourse de crypto du Brésil, a conclu un accord avec le négociant en énergie brésilien Comerc pour libérer deux jetons d’énergie renouvelable, a rapporté mercredi ..

Le premier jeton fonctionnera comme une remise en argent pour les clients de Comerc qui produisent de l’énergie renouvelable via son système de production distribuée, Sou Vagalume. La société prévoit d’autoriser l’achat du jeton pour un montant fixe et d’offrir ultérieurement l’actif numérique à des fins de négociation sur un marché secondaire. Le système actuel du Brésil de production solaire distribuée accorde des incitations aux investisseurs. Grâce à cette configuration, les utilisateurs de Sou Vagalume obtiennent des remises équivalant à entre 15 % et 20 % de leurs factures totales. Comerc compte actuellement 5 000 clients utilisant son système de génération distribuée, même s’il prévoit d’atteindre 150 000 clients d’ici la fin de 2020.Roberto Dagnoni, Le PDG de 2TM Group, la société holding de Mercado Bitcoin, a déclaré que si un client avait une dépense mensuelle de 1000 reais brésiliens, il recevrait 150 reais brésiliens convertis en jetons par mois. Selon Dagnoni, les deux sociétés finalisent les détails juridiques et réglementaires ; le produit, a-t-il ajouté, devrait être prêt en décembre ou janvier 2022. Bitcoin Market et Comerc prévoient de lancer un deuxième jeton, soutenu par la norme internationale REC, un certificat qui documente la consommation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Il est encore au stade préliminaire, a rapporté .. En juin, Mercado Bitcoin a levé 200 millions de dollars lors d’un cycle de série B auprès du SoftBank Latin America Fund. Le financement était le plus grand cycle B jamais réalisé en Amérique latine et le plus gros investissement de SoftBank dans une société de cryptographie latino-américaine.