Mercado : “Le combat contre Jackie Nava nous intéresse tous les deux”

Yamileth Mercado (18-2, 5 KO) est la nouvelle sensation de la boxe féminine au Mexique. Il a fait ses débuts à seulement 16 ans, à 20 ans, il a disputé sa première Coupe du monde et à 21 ans, il a soulevé cette ceinture. Aujourd’hui âgée de 23 ans, elle est déjà triple championne du monde des super coqs WBC. Sa dernière soutenance a eu lieu le 26 juin. Il a battu Angélica Rascón sur les cartes, mais elle n’était pas satisfaite. “C’était un combat controversé en termes de narration. Dans l’arène, on a vu qu’elle se penchait vers moi, mais à la télévision, elle avait l’air différente. Je l’ai vu et la punition que j’infligeais aux zones molles n’était pas appréciée, quand elle exprimait de la douleur, quand c’était mal… Nous savions que nous avions gagné, mais je me sentais triste parce que j’avais beaucoup travaillé et quand il s’agissait de le montrer je ne pouvais pas le faire. Je ne me suis jamais senti à l’aise et je suis entré dans leur jeu. Mais c’est comme ça que la boxe est. Vous n’avez pas toujours votre grand soir », reconnaît-il dans une interview sur le podcast Boxeo a la Carrera.

Malgré ce sentiment doux-amer, Mercado apprécie positivement ses derniers mois en boxe. “Mon équipe me dit toujours que je suis très critique et très dur avec moi-même. Je sais pour quoi j’ai travaillé et ce que je peux donner. Petit à petit j’apprends. J’ai beaucoup de rivaux qui, bien qu’ils aient plus ou moins un professionnel record comme le mien, avoir Une expérience amateur que je n’ai pas car même si j’ai commencé la boxe à l’âge de 10 ans, je n’ai pas eu de combats, c’est pourquoi je suis passé au professionnalisme si tôt. Quand je l’ai fait, j’ai dit que dans quatre ans je jouerais une Coupe du monde. Beaucoup ont ri et pensé qu’il s’agissait de mots vides de sens, mais après ce temps, j’étais au Kenya pour combattre le champion. Je ne pouvais pas gagner à cause des scores, à domicile et que j’étais le défenseur du titre, mais avec 21 je pouvais me proclamer champion du monde. Et j’ai encore faim. Bien que j’aie la ceinture, je sors toujours pour relancer le combat, car c’est comme ça que je pense que je dois le faire et ça s’est bien passé pour moi », dit-il.

Avec cette ambition comme drapeau, Mercado se tourne déjà vers l’avenir. Jackie Nava évalue les options pour sa retraite et il semble qu’un duel entre les deux s’installe. Le champion le veut. “Elle a exclu les poids coq et la WBC insiste sur ce combat.Vous êtes en négociations en ce moment, cela nous intéresse tous les deux. Ce serait un combat très médiatique. Elle a été la plus grande représentante de la boxe féminine ces dernières années et je suis la plus jeune championne. C’est comme la livraison de l’esthète de boxe. Ce procès est un 50-50. Elle a beaucoup d’expérience, une boxe très propre et fine. Je propose un style féroce, fort et j’ai cette faim de continuer à être un champion. C’est sur la table et ce pourrait être pour octobre ou novembre, mais ce sont des questions que les promoteurs et le World Boxing Council négocient, car j’ai une défense obligatoire que je n’ai pas pu faire parce que mon rival n’a pas été pouvoir quitter son pays pour le coronavirus. Tout dépend donc désormais des organismes et des promoteurs. Cela ne dépend pas de moi. Ça m’intéresse, Jackie s’y intéresse et ce serait un combat qui battrait sûrement tous les records d’audience des combats féminins.“, a-t-il conclu.