Mercado Libre adopte Bitcoin Pay, ce que son PDG a écrit l’année dernière

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Source: Adobe / Casimiro

Marché libre , une Le géant argentin du commerce électronique coté au Nasdaq , est devenue la dernière entreprise à adopter le paiement cryptographique la semaine dernière. Mais son PDG semble avoir eu un changement d’avis assez radical à ce sujet, car il critiquait publiquement les informations de paiement Bitcoin (BTC) il y a moins de 12 mois.

Appelez Mercado Libre sur Amazon L’Argentine serait un euphémisme. C’est l’une des entreprises les plus riches et les plus actives du pays. Et en plus des ventes de produits, les utilisateurs peuvent également y vendre leurs maisons, et la plate-forme héberge également des enchères en ligne, des ventes de voitures et propose des lignes de crédit.

La semaine dernière, la société a annoncé que sa branche immobilière commencerait à accepter BTC dans une nouvelle section spéciale de la plate-forme dédiée aux offres de crypto-monnaie. Contrairement à de nombreuses autres entreprises qui acceptent les paiements BTC mais affichent les prix en fiat, la nouvelle section du site Web regroupe les propriétés par prix BTC (propriétés qui coûtent moins que BTC 1.5, sous BTC 2, etc.).

Juan Manuel Carretero, dirigeant de l’activité immobilière du Mercado Libre, a été cité comme enthousiaste:

«Bitcoin offre de multiples avantages pour les opérations immobilières, à la fois pour l’acheteur et pour le vendeur. Quelques heures après le lancement, 75 propriétés sont déjà disponibles. Nous attendons avec impatience de nombreuses autres dans le futur. [Bitcoin Pay es] une tendance qui se consolidera avec le temps. “

Mais cette feuille d’hymne est nettement différente de celle que le patron de Carretero, Marcos Galperin, a chanté l’année dernière. Sur Twitter en septembre 2020, Galperin a répondu à un commentaire dans l’un de ses tweets sur les débuts d’Internet. L’intimé, un passionné de la CTB, avait établi un parallèle entre l’écosystème «naissant» de la CTB et le Web au début des années 1990.

Ce à quoi Galperin a plaisanté,

«Hmm… Les gens disent cela à propos du bitcoin depuis cinq ans. Il semble avoir une enfance sans fin! “

Et dans une interview menée par Pay Pal En octobre de l’année dernière, Galperin a estimé que les crypto-monnaies pouvaient avoir une valeur en tant que réserve de valeur, elles n’étaient pas conçues pour réussir dans le monde des paiements.

Il a affirmé que les problèmes de “mise à l’échelle” affectaient l’idée de paiement cryptographique, en raison de “coûts énergétiques très élevés”.

Et j’ajoute,

«Les crypto-monnaies sont excellentes comme substitut à l’or, disons comme réserve de valeur. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne méthode pour les transactions, car elle ne s’adapte pas. “

Ce type de changement semble devenir une tendance parmi les entrepreneurs prospères. Le chef de la Mavericks de Dallas Mark Cuban a affirmé aussi récemment que l’année dernière que BTC était une option d’investissement “terrible”. Mais maintenant, il semble que non seulement il dispose d’une grande réserve de BTC (qu’il a l’intention d’agrandir), il est également sur le point de devenir public avec des paris d’un million de dollars sur sa croissance avec les principaux investisseurs en actions.

Dans d’autres endroits , le PDG de JPMorgan Jamie Dimon a également critiqué BTC cette semaine, malgré le fait que son entreprise serait sur le point de lancer son propre fonds BTC.

____

Apprendre encore plus:

– La Banque centrale d’Argentine dit aux banques: Donnez-nous des données sur les transactions cryptographiques

– Plus de 70% des Argentins interrogés “ intéressés ” par la crypto

– 40% des personnes interrogées prévoient d’utiliser la crypto dans un an – Mastercard

– eBay continue d’envisager les paiements cryptographiques, envisagez les NFT