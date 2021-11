Mercado Libre, géant du commerce électronique latino-américain, va permettre les investissements cryptographiques au Brésil

Mercado Libre, la plus grande société de commerce électronique d’Amérique latine en termes de valeur marchande, permettra aux utilisateurs brésiliens d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies, a confirmé lundi la société à CoinDesk.

Bloomberg Law a rapporté la nouvelle pour la première fois dans un article plus tôt dans la journée que le co-fondateur et PDG de Mercado Libre, Marcos Galperin, a retweeté. », bien qu’il n’ait pas précisé avec qui il s’associerait pour ce service. La société a ajouté qu’elle « analysait tous les aspects financiers et réglementaires entourant cette technologie ». Mercado Libre fait allusion depuis des mois au renforcement de ses services de cryptographie. En août, Osvaldo Gimenez, président de Mercado Pago, a déclaré dans une interview à Bloomberg Linea que le bitcoin et l’ethereum « pourraient être une révolution dans la finance ». car Mercado Pago, sa branche fintech, pourra « acheter, stocker et vendre des cryptos » à partir de cette semaine. La société a mis la fonctionnalité à la disposition d’un petit groupe d’utilisateurs brésiliens en novembre et prévoit de la lancer plus largement dans les semaines à venir. , selon Tulio Oliveira, vice-président de Mercado Pago, Bloomberg Law a rapporté lundi. En mai, la société, qui négocie sur le Nasdaq sous le nom de MELI, a divulgué un achat de 7,8 millions de dollars en bitcoins qui faisait partie de sa stratégie de trésorerie. Un mois plus tôt, sa plateforme immobilière argentine a lancé une section spéciale pour la vente et l’achat de propriétés avec bitcoin. Le portefeuille numérique de Mercado Pago compte 16,8 millions d’utilisateurs uniques, selon les informations fournies par Mercado Libre dans son rapport du troisième trimestre de 2021.