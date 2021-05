MercadoLibre acquiert 7,8 millions de dollars en Bitcoin pour sa trésorerie

Le géant latino-américain du commerce électronique et de la fintech MercadoLibre (Nasdaq: MELI) a ajouté 7,8 millions de dollars en bitcoin (BTC) à sa trésorerie. La société l’a divulgué dans son rapport sur les résultats du premier trimestre se terminant le 31 mars 2021.

Le récent boom du marché de la crypto-monnaie a suscité l’intérêt de nombreuses grandes entreprises. Certains ont choisi de rester des étrangers, tandis que d’autres se sont lancés directement dans le processus. MercadoLibre est l’un des premiers à adopter BTC.

Il a intégré le bitcoin pour la première fois dans sa plate-forme de paiement en 2015. La semaine dernière, il a dévoilé sa plate-forme immobilière uniquement bitcoin. Grâce à cette plate-forme, les utilisateurs accéderont à un groupe sélectionné de propriétés immobilières argentines situées en Argentine et les paieront en utilisant des crypto-monnaies, telles que Bitcoin (BTC).

Cette décision souligne la position de Mercado Libre sur Bitcoin. Vous avez l’intention de profiter des transactions de crypto-monnaie. En conséquence, les acheteurs et les vendeurs bénéficieront de multiples avantages, tels que la sécurité, la traçabilité et la rapidité.

MercadoLibre a une activité axée sur le commerce électronique. En plus de sa plateforme e-commerce, elle propose des solutions fintech, logistiques et de financement à travers ses filiales Mercado Pago, Mercado Envios et Mercado Crédito.

Certaines personnes considèrent toujours investir dans Bitcoin comme un investissement à haut risque et à haut rendement. Mais aujourd’hui, de nombreuses entreprises utilisent les crypto-monnaies comme réserve de valeur. Malgré le fait que MercadoLibre a investi pas moins de 7,8 millions de dollars, c’est loin d’être comparable à ce que les autres sociétés cotées en bourse ont. Tesla (NASDAQ: TSLA) a investi au moins 1,5 milliard de dollars, MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) 2,17 milliards de dollars, tandis que Square (NYSE: SQ) a investi 220 millions de dollars.

Il existe des rapports non confirmés selon lesquels JPMorgan Chase (NYSE: JPM) pourrait également adopter la crypto-monnaie en introduisant un fonds Bitcoin (CRYPTO: BTC) géré activement. Ce serait la gestion active d’un portefeuille complet d’actifs de crypto-monnaie variés, de concepts uniques et nouveaux sur le marché de la crypto-monnaie.