MercadoLibre autorisera l’utilisation de crypto-monnaies au Brésil

MercadoLibre, la plus grande plate-forme de commerce électronique en Amérique latine, permettra l’utilisation de crypto-monnaies au Brésil. Grâce à son application de paiement numérique MercadoPago.

«Soutenu par l’expérience d’utilisation simple et sûre de notre plateforme. Depuis MercadoPago, nous souhaitons accompagner nos utilisateurs à rejoindre le paradigme de la cryptographie. De plus en plus pertinent dans le monde financier ».

L’idée est de commencer par le test pilote au Brésil, puis de l’étendre à d’autres économies de la région. Cependant, les clients ne pourront pas dans un premier temps utiliser les crypto-monnaies pour payer directement les produits achetés sur MercadoLibre.

La nouvelle a été confirmée par le PDG de MercadoLibre, Marcos Galperin, déclarant : « Dans les semaines à venir au Brésil, les utilisateurs de MercadoLibre et MercadoPago pourront acheter, sauvegarder et vendre des crypto-monnaies ».

Pour rappel, en octobre, Osvaldo Gimenez, président de MercadoPago, avait déclaré qu’ils étudiaient de près la possibilité d’ajouter la détention et l’envoi de crypto-monnaies aux services qu’elle fournit aux utilisateurs.

Aussi, en Argentine, en milieu d’année, la plateforme a permis à une section d’acheter et de vendre des biens immobiliers à l’aide de crypto-monnaies.

Curieusement, MercadoLibre rejoint la tendance des autres services de paiement numérique. Comme PayPal Holdings Inc. et Venmo LLC.

Au Brésil MercadoLibre intègre Bitcoin dans son portefeuille

En fait, la possibilité est devenue disponible pour un petit groupe de clients début novembre. Et il sera déployé plus largement dans les semaines à venir.

À cet égard, dans une interview avec Bloomberg, Tulio Oliveira, vice-président de MercadoPago, a indiqué que les clients brésiliens auront bientôt la possibilité d’acheter, de vendre et d’échanger des crypto-monnaies, en utilisant leurs portefeuilles numériques. Dans le but d’élargir la gamme de produits financiers de l’entreprise. Avec l’une des plus grandes capitalisations boursières d’Amérique latine.

« Nous prenons le temps d’étudier et d’apprendre, avant de décider de nous lancer dans le monde de la crypto. Cela a un potentiel de transformation à venir. Et cela nous ouvre une nouvelle voie.

De son côté, Osvaldo Gimenez, a montré une capture d’écran de l’application. Où une option qui fait référence à Bitcoin est affichée.

La plus grande plateforme de commerce électronique achète BTC

Soit dit en passant, MercadoLibre a annoncé en mai dernier avoir acheté pour 7,8 millions de dollars de Bitcoin, en tant que stratégie de trésorerie. En fait, Marcos Galperin a déclaré :

Les crypto-monnaies seront un développement important. Les gens essaient de conserver la valeur. Et certaines des crypto-monnaies conserveront leur valeur par définition car elles ne peuvent pas être imprimées ou dévaluées.

Je termine avec cette phrase d’Osvaldo Gimenez : « L’industrie des paiements dans le monde devient de plus en plus compétitive, car les acteurs traditionnels se modernisent.

