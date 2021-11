MercadoLibre permettra aux utilisateurs au Brésil d’exploiter des crypto-monnaies via son application de paiement

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Bien que la mesure commence au Brésil, l’équipe MercadoLibre a précisé qu’elle espère pouvoir offrir cette possibilité aux clients de toute l’Amérique latine plus tard.

La société qui exploite l’une des plateformes de vente en ligne les plus populaires d’Amérique latine, MercadoLibre, a permis aux utilisateurs brésiliens d’acheter, de vendre et de stocker des crypto-monnaies via son application de paiement en ligne, MercadoPago.

Cette propriété est actuellement disponible pour une sélection de clients localement, et parmi les plans est d’apporter cette possibilité au reste des utilisateurs de ses produits et services.

À cet égard, le vice-président de MercadoPago, Tulio Oliveira, a souligné que la décision avait été prise après avoir mené des études approfondies sur la question, et a souligné :

« Nous prenons le temps d’étudier et d’apprendre avant de décider de faire un pas vers les crypto-monnaies. Cela a un potentiel de transformation à venir et nous ouvre une nouvelle voie ».

Bientôt disponible dans d’autres pays

Bien que la mesure commencera d’abord à être déployée au Brésil, selon Oliveira, l’objectif est d’offrir cette possibilité à davantage de pays de la région d’Amérique latine, en particulier à la lumière de l’intérêt croissant pour l’utilisation des crypto-monnaies parmi les résidents.

Pour certains critiques et analystes, MercadoLibre suivrait les traces de PayPal et conduirait MercadoPago sur la même voie, sauf que l’avantage à l’heure actuelle serait que son concurrent n’a pas encore apporté cette possibilité aux utilisateurs résidant en Amérique latine, où il y a une plus grande utilisation du Bitcoin et des crypto-monnaies comme moyen d’acquérir des produits et services.

Cependant, il est important de noter que bien que MercadoPago intègre la prise en charge des crypto-monnaies dans son application, celles-ci ne pourraient pas nécessairement être utilisées pour effectuer des paiements via MercadoLibre, du moins pas directement.

MercadoLibre fait ses incursions dans le secteur de la cryptographie

Bien que cela puisse être considéré comme une étape directe pour MercadoLibre et MercadoPago en termes de crypto-monnaies, la vérité est que la société s’approche déjà de cet espace depuis un certain temps.

De la même manière que d’autres sociétés l’ont fait, MercadoLibre a également investi une partie de son capital pour acquérir Bitcoin ces derniers temps. Un rapport révèle qu’à l’époque, il avait alloué environ 7,8 millions de dollars US pour acheter BTC.

Récemment, MercadoLibre en Argentine a ouvert la possibilité aux personnes intéressées de commercialiser localement des biens immobiliers avec des paiements en crypto-monnaies.

Et en ce qui concerne les crypto-monnaies, le co-fondateur et PDG de MercadoLibre, Marcos Galperin, affirme que ces actifs ont beaucoup de potentiel pour que les gens stockent de la valeur.

