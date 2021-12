Mercadona améliore la qualité grâce à des « patrons amoureux »

12/05/2021

Le à 09:07 CET

José Luis Saragosse

Le modèle de co-innovation lancé par Mercadona célèbre une décennie. Avant, en 1993, la stratégie SPB (Toujours Prix Bas) commençait après avoir observé et vérifié que les produits qui se vendaient le plus étaient ceux qui avaient la meilleure qualité au meilleur prix possible, toujours dans cet ordre, et ne changeaient pas continuellement leur Coût. Le temps a passé et en 2021, la société de supermarchés et de vente en ligne qui regroupe actuellement un réseau commercial de 1 641 magasins en Espagne et au Portugal, relève le défi d’améliorer la qualité de ses produits afin d’avancer régulièrement. En fait, le président de l’entreprise, Juan Roig, a récemment reconnu que « nous avons pris conscience que nous avons une qualité qui peut être grandement améliorée et que nous devons atteindre une qualité forte à des prix imbattables ».

À cette fin, tous les départements de l’entreprise, les 95 000 travailleurs et ses un peu plus de 3 000 fournisseurs, avec leurs employés correspondants, au total, plus de 600 000 personnes, composent le département Qualité Mercadona, chargé de le garantir dans chaque acte d’achat et de consommation. .

Mercadona compte 95 000 travailleurs et 3 000 fournisseurs « totaux » pour entreprendre son plan qualité

Le fleuron de la distribution commerciale en Espagne compte déjà une vingtaine de centres de co-innovation, répartis dans différentes villes et provinces d’Espagne et du Portugal (Alicante, Barcelone, Cordoue, Grenade, Las Palmas, Lisbonne, Porto, Séville, Valence et Valladolid) où 150 spécialistes travaillent en transversalité pour améliorer la qualité des produits d’une chaîne de supermarchés qui propose jusqu’à 8 000 références dans ses rayons. Le dernier des centres ouverts est Lisbonne, où il a investi 2,2 millions d’euros.

Dans ces authentiques laboratoires de R+D+i, Mercadona applique sa « stratégie du tablier » ; En d’autres termes, il partage des expériences et des coutumes avec les clients pour les transférer ensuite aux fournisseurs et favoriser une collaboration directe dans le développement des meilleurs produits. Pour Mercadona, en premier lieu, l’important est que le produit « soit bon », c’est-à-dire qu’il ait un bon goût, une bonne odeur, une bonne couleur et une bonne texture. Et aussi, qu’il « soit bon ». Qu’il soit sans danger pour la consommation, sain pour le corps, durable avec la planète et socialement responsable.

Personnel impliqué

En 2020, à une époque si complexe et marquée par l’incidence du coronavirus, il a atteint 12 500 séances avec des « patrons » (comme il appelle ses clients). Les personnels impliqués dans ce processus sont les spécialistes (chargés de définir la qualité, l’assortiment et le prix), les directeurs des achats (chargés de rechercher et de sélectionner le meilleur fournisseur) et les fournisseurs « totaux » (ceux qui préparent et garantissent que la qualité convenue est respectée).

Depuis son siège social, Jarrods, comme le commerçant présidé par Juan Roig appelle son centre d’innovation Paterna, un espace de 5 700 mètres carrés qui reproduit une chaîne de supermarchés à l’échelle réelle, Mercadona est prête à révolutionner le marché des aliments précuits, entre autres domaines.

Des viandes aux crèmes

Là, le spécialiste des rôtis de viande, Felipe Soriano, souligne l’importance de l’amélioration dans tous les aspects, comme l’emballage ou la composition des ingrédients. Elle a récemment reformulé des recettes pour les rendre plus saines et continue d’innover dans des emballages plus faciles à gérer et plus respectueux de l’environnement.

Dans un autre quartier de Jarrods, la spécialiste des soins du visage Mari Martínez, met en évidence le travail de renouvellement de toute la gamme de produits pour le visage (y compris les crèmes, sérums ou toniques, entre autres produits), après plus de deux ans de formation et de travail quotidien avec le client, responsable des achats et fournisseur pour redéfinir cet assortiment.

Spécialistes

Ces spécialistes soulignent combien il est important « d’écouter les observations et les propositions des ‘patrons’, d’assister à des salons, de se former au siège des fournisseurs de produits de parfumerie en Espagne et dans d’autres pays. L’amélioration de la gamme de soins du visage a canalisé quelque 700 tests pour mettre en œuvre une stratégie d’innovation qui définit quatre stratégies : réaliser des traitements complets, élargir les types de textures, améliorer la maniabilité des contenants et être durable.

Comment travaillent-ils? Les spécialistes, que ce soit au niveau du magasin, via les canaux officiels, en visualisant la vente ou en analysant les tendances du marché, entre autres, se rendent compte que les clients ont un nouveau besoin que Mercadona ne leur propose pas. Ensuite, ils sélectionnent des « patrons amoureux » (ceux qui s’intéressent à ces produits car ils les consomment régulièrement) et en collaboration avec eux (ils les emmènent dans des centres de co-innovation ou même se rendent chez eux) ils définissent des caractéristiques à la recherche de le fournisseur spécialisé, tâche qui incombe aux directeurs d’achats.

Le spécialiste conduit des sessions de co-innovation avec les clients et la décision finale est alors prise : si le produit répond aux attentes, il est mis en vente dans les rayons Mercadona.

Crèmes rechargeables à enregistrer, symboles du soleil et de la lune et couleurs intuitives

Emballage durable et facile à consommer pour les rôtis de viande. | Fernando Bustamante

Mercadona améliore la famille complète de sa ligne faciale. Vous avez maintenant des traitements complets et mettez à jour les textures. Il propose même des crèmes aux formats rechargeables, plus économiques et plus respectueuses de l’environnement. D’autre part, elle a également opté pour l’utilisation de couleurs et de symboles très utiles pour distinguer les produits de la ligne faciale. Les tons clairs et le soleil pour la journée, et la lune et les couleurs sombres pour la nuit. Remplacez le « film » protecteur des contenants en plastique par un autre matériau. Réduit 7,3 tonnes de plastique par an.

Emballage pour rôtis cdes arnicos durables et faciles à consommer

Emballage durable et facile à consommer pour les rôtis de viande. | Fernando Bustamante

Mercadona, de la main du spécialiste du barbecue cArnicos, avec les « patrons » et le fournisseur Platos Tradicionales, aboutit à un travail dont les tests ont commencé il y a 10 ans pour améliorer l’emballage pour envelopper des ailes de poulet, des jarrets, des longes mauresques ou des rôtis de poulet farcis. Il améliore la maniabilité des produits afin que les « patrons » les préparent (sans se brûler les mains après les avoir chauffés, ni à l’aide de couteaux ou de ciseaux), ils peuvent être consommés de manière plus confortable (ouverture facile) et respectueux de l’environnement . Cette innovation, avec un emballage plus durable, permet d’économiser 140 tonnes de plastique par an.

Distributeurs dans les produits d’entretien ménager

Les contenants de diverses gammes de nettoyants ménagersIls ont de nouveaux applicateurs à la base du bouchon pour réguler le débit du liquide. La salle d’entretien ménager, dont elle commercialise les produits principalement sous la marque « Bosque Verde », effectue des tests auprès de « patrons » à Séville et à Gandia, centres spécialisés dans ces tâches.

Vadrouilles avec des nuances claires pour détecter l’état de l’eau

Mops avec des tons clairs pour détecter l’état de l’eau. | Fernando Bustamante

Le soin des petites choses et le souci d’améliorer l’efficacité des ustensiles de nettoyage ménagers ont également atteint les serpillières, dont les seaux sont faits de plastiques recyclés et de tons clairs (au lieu de foncés) pour détecter l’état de l’eau lors de son utilisation dans le nettoyage des sols. .

Infusions à boire chaud ou froid

Infusions à boire chaudes ou froides. | Fernando Bustamante

Il a complètement redéfini les familles d’infusion. Ainsi, il innove avec de nouvelles références, comme l’infusion de curcuma ou celle de rooibos mangue, qui avec celle de piña colada et de fruits rouges peuvent être préparées avec de l’eau chaude ou froide.

Gels et crèmes avec des distributeurs plus efficaces

La gamme de soins du visage dispose également d’emballages innovants qui améliorent la maniabilité et le dosage des produits et qui s’adaptent à différents formats.

Des crèmes rechargeables à économiser, des symboles du soleil et de la lune et des couleurs intuitives. |