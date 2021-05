Mercadona arrête de vendre un produit dont personne ne se souciait … jusqu’à ce qu’il soit retiré | Vie

Mercadona a supprimé jusqu’à trois pizzas classiques de ses terminaux, et il est probable que certaines d’entre elles étaient vos préférées.

Les pizzas, idéales pour un déjeuner ou un dîner rapide, à emporter au travail, à l’université, entre amis, en famille et autres, font partie de ces produits alimentaires que tout le monde aime, et vous en avez sûrement acheté beaucoup à Mercadona.

Et c’est que Mercadona restructure l’offre de pizzas dans ses établissements, et l’une des pizzas Hacendado les plus connues, la une marguerite, a été définitivement retiré de son offre, ce qui n’a pas du tout plu au public.

Evidemment Mercadona fait ces mouvements après une étude préliminaire ardue, et bien que la pizza Margarita puisse avoir un large public derrière elle, peut-être pas assez pour justifier sa présence sur les étagères.

Re-bonjour. Nous sommes désolés de vous informer que nous n’avons plus ce produit. Nous apprécions que vous nous fassiez part de vos commentaires. Nous enverrons une note aux responsables correspondants afin qu’ils connaissent votre intérêt à pouvoir acquérir cette pizza. Salutations. – Mercadona (@Mercadona) 16 mai 2021

La pizza Margarita est l’une des plus simples que l’on puisse trouver et elle contient de la tomate, du basilic, de l’huile, du sel et de la mozzarella, mais elle est d’abord utilisée pour ajouter des ingrédients supplémentaires à la maison plus tard.

Après l’absence de la pizza Margarita de Hacendado aux terminaux, plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux ont contacté Mercadona, recevant une confirmation de la chaîne de magasins que votre offre n’est plus disponible.

Tant de moments ensemble, DEP margarita, ce n’était pas l’une des meilleures pizzas de Mercadona mais pour tuer l’homme rapide ce n’était pas mal 😔 pic.twitter.com/IpyjlwTFEV – jorge Rodriguez 🇮🇨 (@ jorgeBluBlu555) 17 mai 2021

La chaîne valencienne rappelle qu’elle n’a retiré cette pizza de sa gamme classique que depuis la La pizza Margarita au levain préparée avec la Casa Tarradellas est toujours disponible, de meilleure qualité, mais aussi à un prix beaucoup plus élevé.

🍕 Si vous êtes passionné par l’authentique pizza napolitaine, vous pourrez bientôt déguster nos nouvelles pizzas réfrigérées à base de levain long fermenté, avec des ingrédients de première qualité et cuites dans un four en pierre 😋 – Mercadona (@Mercadona) 11 mars 2021

La pizza Margarita de Hacendado n’a pas été la seule à avoir été retirée, car relativement récemment, ils ont également dit au revoir à la pizza au poulet frango et à la pizza Campesina.