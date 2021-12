Mercadona augmentera le salaire de ses employés de 5% en 2022

09/12/2021 à 13:28 CET

JB

Mercadona augmentera le salaire de son personnel à partir du 1er janvier l’année prochaine pour l’adapter à l’inflation, c’est-à-dire appliquer la montée de IPC à la fin de cette année, qui devrait êtren environ 5%, pour que vos salariés ne perdent pas en pouvoir d’achat.

« Mercadona, comme elle le fait et l’a toujours fait, augmentera le salaire de ses travailleurs selon l’IPC accumulé en fin d’année. Par conséquent, une fois que nous le savons, nous procéderons à son application pour que nos travailleurs ne perdent pas de pouvoir d’achat« Ils ont assuré ce journal de la société de supermarchés, qui emploie au total 93 300 travailleurs en Espagne.

Depuis le cabinet présidé par Juan Roig, ils ont souligné qu’il est de leur responsabilité en tant qu’« entreprise socialement responsable » de continuer à appliquer des initiatives pour satisfaire les personnes qui composent leur main-d’œuvre. La société a précisé qu’à ce jour, elle ne peut garantir que la hausse de l’IPC sera de 5% à la fin de l’année.

Cependant, selon les données de l’Institut national de la statistique (INE), l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,4% en novembre par rapport au mois précédent et a placé son taux interannuel à 5,6%, soit deux dixièmes de plus qu’en octobre et son niveau le plus élevé en 29 ans, en raison de la Les prix de la nourriture et, dans une moindre mesure, l’essence. Avec les données de novembre, les plus élevées depuis septembre 1992, l’IPC interannuel enchaîne son onzième taux positif consécutif, comme le rappelle Europa Press.