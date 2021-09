Mercadona clone l’un des bonbons les plus populaires au monde et la folie éclate | La vie

in

Cette crème au lait de noisette Mercadona est impossible à obtenir après être devenue virale sur les réseaux sociaux, et c’est grâce à cette saveur que vous aimez tant.

Bien que Mercadona ne soit pas le supermarché le moins cher pour faire un achat, du moins selon une étude de l’OCU, la vérité est que c’est généralement le supermarché préféré d’une grande partie des citoyens de notre pays, un endroit où nous pouvons trouver pratiquement tout, même un délice qui fait des vagues en ce moment et que vous voudrez certainement essayer.

Et nous savons tous que Mercadona fabrique généralement des produits qui finissent par cajoler la communauté des utilisateurs, et nous ne parlons pas seulement de thé pour perdre du poids, de superaliments, de produits cosmétiques ou même de pizzas à vie, mais aussi d’une crème au lait et aux noisettes qui a, apparemment, la même saveur que la farce Kinder Bueno.

Mieux encore, il ne coûte que 1,30 euro et, comme vous pouvez l’imaginer, il est impossible à trouver dans les rayons en ce moment.

La principale raison pour laquelle cette délicatesse sous forme de crème de noisette a été épuisée chez Mercadona est sa précédente vulgarisation sur les réseaux sociaux tels que TikTok ou Twitter, où différents utilisateurs apparaissent goûtant cette nourriture et mettant leurs longues dents au reste des mortels

Cela a provoqué une vague de personnes qui se rendent dans les supermarchés Mercadona pour pratiquement vider les étagères, emportant toutes les unités avec elles.

Mercadona a sorti le Nutella blanc. Crème de noisettes sans chocolat. La crème de remplissage de kinder bueno. Hacendado Ce Noël, tout est perdu. pic.twitter.com/JNbPxZp3q7 – ʟɪ (@Li_Kcznski) 16 août 2021

Cependant, nous pouvons également voir des gens sur Twitter qui ne trouve pas la crème de lait aux noisettes de Mercadona, il semble donc que, jusqu’à ce que cette fièvre passe, il sera très difficile à localiser.

Nous n’avons pas pu le tester, nous ne pouvons donc pas garantir qu’il ait une saveur identique à la garniture Kinder Bueno, mais nous savons quels sont ses ingrédients, du moins le conditionnement de la bouteille de 200 g qui est la plus populaire.

Existe-t-il la fameuse crème de noisette, @Mercadona ? Ou est-ce une licorne ? Je suis allé dans 4 établissements différents et rien… vous pouvez voir que c’est uniquement sur TikTok 😕 pic.twitter.com/4n80QN9xUy – Elena Carazo (@ElenaCarazo) 25 août 2021

Concrètement, ils seraient les suivants : sucre, graisse végétale, huile de tournesol, lait partiellement écrémé en poudre 15%, noisettes 10%, lait entier en poudre 8%, lactosérum en poudre, lactose, lécithine de tournesol et arôme naturel de vanille.

L'entreprise Nutkao a été chargée de créer cette crème, l'un des produits phares de Mercadona qui va être très difficile à obtenir à court terme, à moins que vous n'ayez une amitié avec l'un des réapprovisionneurs qui peut vous garder une unité lorsque vous allez faire vos courses la prochaine fois.