Mercadona et Lidl hors de la nouvelle liste OCU des supermarchés les moins chers en 2021 | La vie

Vous pouvez économiser jusqu’à 3 500 € par an si vous savez acheter dans les bons supermarchés.

Remplir le panier avec des produits de base est de plus en plus compliqué, ce qui s’est accru avec la crise du coronavirus, et bien que de nombreux supermarchés de notre pays aient pu adapter de nombreux prix, il existe d’autres produits essentiels qui ont augmenté , et cela est collecté par l’OCU dans un nouveau rapport des supermarchés les moins chers de 2021.

Dans le rapport de l’OCU, ils ont pu visiter plus de 1 000 hypermarchés, supermarchés et magasins discount dans 65 villes espagnoles pour comparer les prix des produits alimentaires, d’hygiène et de pharmacie dans des chaînes aussi importantes que Mercadona, Carrefour, Alcampo ou autres.

Si vous faites un bon choix de supermarchés, et bien évidemment vous habitez dans la communauté autonome correspondante, vous pourriez économiser jusqu’à 3 500 €. Pour préparer ce rapport, l’OCU a créé différents paniers de courses tels que le panier OCU, le panier fraîcheur, des emballages de marque et des produits bon marché.

Quoi qu’il en soit, si vous voulez savoir où se trouve le supermarché le moins cher de toute l’Espagne, vous devrez vous rendre à Murcie, plus précisément dans un hypermarché Alcampo. En général, Alcampo domine à nouveau ce rapport des supermarchés les moins chers, bien qu’avec un peu moins de présence parmi les premières positions par rapport au rapport de l’année dernière.

Non seulement acheter chez Alcampo est bon marché, mais il y a aussi d’autres grandes références dans les dix premières positions : Dani, Consum, Cash Fresh, Mercadona, Supeco, Tifer, Family Cash, + Ahorro, etc… la plupart des supermarchés chers sont ceux de la chaîne Sánchez Romero.

De manière générale, ils ont englobé chacun des supermarchés, hypermarchés et autres magasins par chaîne pour montrer que la chaîne Dani qui opère à Grenade est la moins chère de toute l’Espagne, suivi de More Savings, Family Cash, Tifer, Cash fresh, Alcampo et Supeco.

À l’autre extrême, les chaînes de magasins les plus chères sont Sánchez Romero, Sorli Discau, Sup. Plaza et Amazon.

Alcampo est en tête et parvient à être l’entreprise la moins chère dans 23 des villes visitées. D’autre part, Mercadona est l’établissement le moins cher dans 17 des villes où il est situé.

Dans le rapport, ils ont également voulu mettre en évidence les possibilités d’épargne, qui changent selon l’endroit où vous vous trouvez. Par exemple, à Madrid, un cas très curieux se produit, car bien que les dépenses lors de l’achat dans les supermarchés du nord de Madrid atteignent 8 600 € par an, s’ils étaient achetés dans d’autres supermarchés de la même communauté autonome, ils pourraient économiser jusqu’à 3 530 €.

Dans tous les cas, en général, l’endroit le moins cher pour acheter dans toute l’Espagne est Jerez de la Frontera, suivi d’Almería, Castellón, Puertollano, Ciudad Real et Zamora. Là où il est plus cher d’acheter, c’est à Las Palmas de Gran Canaria et Getxo.

Il y a sûrement beaucoup plus à tirer du rapport OCU, nous vous conseillons donc de le consulter afin de ne pas perdre les détails de tout ce que vous pourriez finir par économiser cette année.