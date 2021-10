Mercadona ouvre Noël avec un nouveau nougat qui va balayer les ventes | La vie

Ce nougat aux noisettes au goût « kinder bueno » sera l’un des principaux achats de douceurs de ce Noël.

Il reste encore un mois et demi avant l’ouverture officielle de la saison de Noël dans notre pays, mais les principaux supermarchés et chaînes de magasins d’électronique préparent déjà leurs différentes offres avec lesquelles ils entendent convaincre des millions de consommateurs, et l’un d’eux est Mercadona.

Mercadona commence déjà à ajouter des roscones, des polvorones, des massepains et, bien sûr, des nougats, et l’un d’entre eux à son linéaire il est fait de crème de noisette avec une saveur rappelant le « kinder bueno », que tu l’as sûrement consommé à plusieurs reprises quand tu étais beaucoup plus petit.

Le premier lot de ce nougat sous forme de comprimés est maintenant disponible sous le nom de « Crème avellana » et il sera certainement très demandé en cette période des fêtes.

Bien que le nom « Kinder Bueno » n’apparaisse pas, de nombreux utilisateurs affirment qu’il a pratiquement la même saveur. Chaque comprimé est commercialisé à 1,45 euros et a un poids de 140 g.

La informations nutritionnelles du produit elles sont de 559 kcal pour 100 g, 8,2 g de protéines, 48 ​​g de glucides et 36 g de graisses dont 17 saturées

Il est commercialisé sous la signature de Agriculteur, mais il a été créé par la société alicante AntiuXixona dont vous vous souviendrez sûrement car c’est l’un des plus populaires en matière de nougat.

Il est probable que ce nougat soit épuisé pendant les principales vacances de Noël, donc si vous aimez le nougat aux noisettes, et en plus avec une saveur « kinder bueno », vous devriez commencer à pétrir des bouillons.