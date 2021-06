Mercadona récupère un produit que tout le monde a raté et les réseaux deviennent fous | Vie

Cet apéritif vient de revenir dans les rayons de Mercadona sur tout le territoire national, et vous voudrez peut-être en acheter quelques unités au cas où il disparaîtrait à nouveau à l’avenir.

Il y a des produits Mercadona que l’on retrouve dans ses rayons à tout moment de l’année, mais il y en a d’autres qui, malgré le bon accueil du public, finissent par disparaître sans raison apparente, et l’un des produits qui a disparu au début d’année vient de rentrer, et avec style.

Au début de l’année, l’un des apéritifs les plus populaires de Mercadona, les soi-disant “patatinas”, quelques frites croustillantes, a disparu des rayons de la chaîne de magasins valencienne et à ce moment-là il n’y avait aucune raison apparente, mais il semblait qu’il s’agissait d’un retrait temporaire.

Après des mois d’absence, Mercadona récupère le produit, et sur les réseaux sociaux les clients n’ont pas hésité à se rendre dans les magasins pour acheter le produit, et même en grande quantité.

Salut! Nous travaillons au rétablissement du service dès que possible. Désolé pour le dérangement (et subsistez, s’il vous plaît ). Salutations. – Mercadona (@Mercadona) 18 février 2021

Mercadona a assuré ces derniers mois que le chips de pommes de terre ils allaient retourner dans les rayons, et ce n’est que maintenant, avec le début du beau temps, qu’ils sont revenus.

Merci @Mercadona de nous avoir écoutés ! Cela fait de longs mois sans eux, mais quelle joie aujourd’hui de les retrouver au supermarché ! #patatinas #ilovepatatinas #laspatatinasont retourné pic.twitter.com/AbvpWjs3Bs – Le coffre d’Eleanor (@elbauldeeleanor) 27 mai 2021

Et le fait est que malgré le nombre énorme de produits que Mercadona a sur ses étagères, certains finissent par disparaître. L’exemple le plus récent que nous avons avec la pizza Margarita du fermier, qui cette fois a dit un dernier au revoir. Malgré cela, Mercadona vend une variante plus haut de gamme dans sa nouvelle gamme de pizzas au levain en collaboration avec Casa Tarradellas.

Ce n’est pas la seule pizza qui a disparu, car la pizza au poulet frango et la pizza paysanne ont également disparu il y a des mois, et la chaîne de magasins n’envisage pas de les récupérer dans leur format le plus économique.