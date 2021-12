Mercadona retire son houmous d’avocat par surprise et les réseaux explosent | Vie

Ce sont les derniers produits Mercadona qui sont actuellement impossibles à obtenir, et l’un d’entre eux, cependant, ne sera plus dans les rayons.

Nous sommes à des dates très spéciales, notamment en raison de la proximité des dîners et des repas de Noël, et avec cela des millions de personnes font leurs courses dans des supermarchés tels que Mercadona avec une multitude de produits allant des bonbons à d’autres plus élaborés tels que Houmous d’avocat.

Et le fait est que le houmous d’avocat a provoqué une véritable fureur parmi les adeptes de Mercadona, et pour le moment il est pratiquement impossible à obtenir, son étagère étant complètement vide ces derniers jours.

Cependant, si vous êtes amateur de houmous d’avocat Mercadona, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous, car il ne sera plus remplacé par Mercadona car ils ne fonctionnent plus avec cette référence.

Bonjour Ruben. Nous avons le regret de vous annoncer que ce produit n’est plus disponible. Salutations. – Mercadona (@Mercadona) 14 décembre 2021

Et c’est qu’avant le grand nombre d’utilisateurs de Mercadona qui sont allés sur les réseaux sociaux pour se plaindre de ne plus trouver de houmous d’avocat, le compte officiel de Mercadona a confirmé qu’ils n’ont plus ce produit, avec laquelle il semble qu’il ne sera plus ramené.

Un autre produit qui est maintenant presque impossible à obtenir est le nougat à la crème et aux noisettes Hacendado, rebaptisé le faux nougat kinder bueno en raison de sa saveur similaire à cet autre produit. Ce phénomène rappelle la tartinade aux noisettes aromatisée kinder bueno qui s’est également vendue l’été dernier.

Et c’est qu’étant donné la possible pénurie de nourriture au cours des prochains jours, la proximité des vacances et certains produits vraiment riches, il sera très difficile de trouver des produits typiques de Mercadona jusqu’en 2022.