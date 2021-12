Mercadona surprend avec sa version bon marché du controversé Healthy Nocilla | Vie

La crème de noisettes et de cacao aux dattes de Hacendado est la nouvelle fièvre chez Mercadona, et vous devriez peut-être jeter un œil à ses ingrédients et à sa valeur nutritionnelle pour voir si elle correspond à votre alimentation.

L’un des plus grands plaisirs de la vie est la nourriture, en particulier les produits traditionnels tels que le chocolat que pratiquement tout le monde aime, et la Nocilla a sûrement pu devenir l’un de ces produits alimentaires que vous mangiez quand vous étiez enfant et que vous avez maintenant un peu plus contrôlé.

Mais Mercadona sait très bien ce que vous voulez, et ils ont eu leur Crème de noisettes et cacao aux dattes Hacendado, et que vous pouvez acheter même dans le supermarché en ligne, tant que votre code postal est compatible dans la livraison.

Sur la page officielle du produit on voit qu’il s’agit « d’une pâte à tartiner aux noisettes et au cacao, avec de la poudre de dattes et des protéines végétales ». Ses ingrédients comprennent 40% noisettes, 20% poudre de dattes et 7,5% poudre de cacao dégraissé. Les ingrédients sont complétés par des huiles et graisses végétales, des protéines végétales et autres.

L’inclusion de dattes est très intéressante, incluse pour adoucir la saveur, et qui contient plus de nutriments que le sucre raffiné. Dans tous les cas, le fait qu’il soit inclus directement dans la poudre signifie que notre corps offre une réponse métabolique beaucoup plus rapide, étant absorbé plus rapidement, favorisant une plus grande libération de sucre.

Il se distingue également par l’inclusion dans ses ingrédients huile de tournesol, ce qui n’est pas aussi sain que l’olive, et que vous devez également prendre en compte dans la composition de ce produit.

Nous avons également accès aux différents valeurs nutritionnelles, spécifiquement pour 100 g et qu’il est toujours conseillé de vérifier si vous êtes au régime, pour voir si ce produit peut être inclus comme aliment sain dans un dessert ou dans une collation.

Quoi qu’il en soit, chacun des organismes est un monde, et pour certains cette « nocilla saine » de Mercadona peut être un coup de pouce énergétique et pour d’autres un crime de la manger, vous pouvez donc toujours vérifier les différents ingrédients et la valeur nutritionnelle avant de manger, commandez le produit.