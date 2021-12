Mercato de janvier 2021-22 : des tenants et aboutissants possibles à Barcelone

Nous nous rapprochons de la fenêtre de transfert de janvier et Barcelone ne devrait pas en avoir une tranquille, le club espérant vendre certains joueurs tout en signant leurs objectifs.

Regardons ce qui peut arriver :

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

Samuel Umtiti : Malgré l’arrivée de Xavi, sa situation n’a pas beaucoup changé. Le club veut réduire la masse salariale et un bon moyen de le faire est de se débarrasser d’un joueur qui a un salaire élevé, c’est pourquoi Umtiti figure en haut de la liste. Pourtant, vendre le joueur ne sera pas facile. Il a dit qu’il voulait rester et jouer et que son bilan de blessures pourrait rebuter ses admirateurs potentiels.

Philippe Coutinho : Comme l’été dernier, Coutinho est à nouveau un joueur que le club cherche à vendre/prêter en raison de ses salaires élevés. Il y a beaucoup de rumeurs autour du joueur brésilien et d’un retour en Premier League. Newcastle United et Everton ont été mentionnés, mais rien ne semble se passer sur ce front pour le moment.

Luuk de Jong : N’étant pas dans les plans de Xavi, le club cherche une issue pour l’attaquant néerlandais, qui a été prêté cet été. Séville, son club parent, n’est pas intéressé à le reprendre – alors que les rumeurs d’un transfert à l’Inter se sont évanouies.

Sergiño Dest : Son nom est probablement le plus surprenant de la liste des « sorties ». Il n’a pas réussi à faire bonne impression sur Xavi, qui n’était pas satisfait de ses performances. Si une bonne offre se présente à la porte, Barcelone sera prête à écouter.

Netto : Ne pouvant pas obtenir de minutes, il pourrait également être sur le point de partir en janvier. Son départ était recherché cet été, mais le club et l’ancien entraîneur Ronald Koeman ont finalement décidé de le garder en raison de l’importance d’avoir un gardien remplaçant expérimenté.

Yusuf Demir : Le joueur de 18 ans pourrait être le premier joueur à sortir en janvier, le Barça ne souhaitant apparemment pas payer une clause dans son contrat pour le signer définitivement s’il joue 10 matchs pour le club. On dit que les clubs en Allemagne aiment le jeune.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Ferran Torres : L’attaquant espagnol de Manchester City est actuellement la cible n°1 du club en janvier et un accord semble être conclu. Pep Guardiola l’a déjà admis. « Ce n’est pas encore officiel. Je sais qu’ils négocient et que c’est proche. C’est tout. Quand les clubs l’annonceront, ce sera fait. Torres devrait signer pour 55 millions d’euros plus 10 millions d’euros de variables sur un contrat de cinq ans.

Edinson Cavani : Après la retraite de Sergio ‘Kun’ Aguero, Barcelone est également à la recherche d’un attaquant remplaçant, l’attaquant uruguayen de Manchester United étant en tête de liste. On pense que le joueur est ouvert au transfert, bien qu’il n’y ait toujours aucun contact formel entre United et le Barça pour discuter d’un éventuel transfert. D’autres clubs, dont Séville, sont également liés à l’attaquant.

Photo de Jonathan Moscrop/.

Alexis Sanchez : Il y a eu de nombreuses rumeurs dans la presse espagnole concernant l’attaquant chilien et un retour choc au Camp Nou. Au milieu de toutes les spéculations, plusieurs sources ont suggéré qu’il n’était PAS une priorité pour le moment – ​​Xavi préfère la signature de Ferran Torres. Il existe de nombreuses alternatives, si un accord pour ce dernier n’est pas conclu, et Sanchez est l’une d’entre elles. Mais à ce jour, il n’y a aucun signe qu’un retour de Sanchez soit «fait».

Dušan Vlahović : Mateu Alemany, selon TV3, suit de nombreux attaquants et Vlahović de la Fiorentina en fait partie. Cependant, il y a 2 problèmes impliquant cela : 1) Le prix demandé de la Fiorentina est d’environ 70 millions d’euros (minimum), une redevance que Barcelone ne sera absolument pas en mesure de payer en janvier, et 2) En raison de la percée de l’attaquant, il y a de lourdes compétition, avec des Spurs, City, Arsenal, Juventus, Atleti, etc. surveillant tous sa situation.