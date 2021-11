Mercedes 1-2 lors des derniers essais au Qatar alors que Red Bull lutte avec des ailes

Valtteri Bottas a dominé une Mercedes 1-2 alors que les problèmes d’actionneur d’aileron arrière de Red Bull se sont poursuivis lors des derniers essais au Qatar.

Une autre séance chaude attendait les pilotes alors que le feu de la voie des stands passait au vert et que Mick Schumacher était le premier en piste pour Haas.

Son coéquipier Nikita Mazepin, qui utilise un nouveau châssis ancien pour le reste de ce week-end après que le pilote russe l’ait endommagé sur les trottoirs en FP1, l’a suivi.

Ayant besoin d’autant de course que possible, il s’est retrouvé coincé au bout de la voie des stands en disant à Haas que « la voiture ne sonnait pas bien, le moteur sonnait différemment ». Un départ avorté pour le pilote Haas et le reste du peloton alors que les drapeaux rouges étaient agités pour son VF-21 à l’arrêt.

Haas a indiqué que la voiture de Mazepin avait besoin d’une nouvelle unité de contrôle du moteur, le pilote russe n’ayant pas participé à la séance.

Pendant que tout cela se passait, Red Bull était à nouveau occupé avec un aileron arrière, travaillant cette fois sur les RB16B de Max Verstappen et Sergio Perez.

Cambios de última hora en Red Bull. Están trabajando en los activadores de DRS. Changements de dernière minute chez Red Bull. Ils travaillent sur les deux activateurs DRS.#QatarGP pic.twitter.com/uB1HuDBOvi – Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 20 novembre 2021

Schumacher a de nouveau été le premier à sortir après le drapeau rouge, mais a piqué avant d’établir un temps. En tant que tel, ce n’est qu’après 11 minutes de séance qu’Esteban Ocon a réussi le premier chrono de la FP3, en 1:24.864.

Valtteri Bottas a été le suivant à frapper l’avant avant d’être devancé par Lewis Hamilton, le premier pilote dans les 1:23 de la séance tandis que Perez est sorti large au virage 14, s’arrêtant après pour un nouvel aileron avant, et Pierre Gasly a filé au virage 2.

Fernando Alonso a été le plus rapide avec les pneus médium, mais cela n’a pas duré longtemps avec Bottas puis Hamilton en tête.

Le champion du monde en titre a affiché un 1:23.152 alors que son rival pour le titre, Verstappen, s’est finalement aventuré hors des stands à mi-séance. Il est immédiatement passé P1, un 1:23.121. Carlos Sainz a terminé troisième.

La lutte entre les pilotes Mercedes et Verstappen s’est poursuivie avec Bottas utilisant un remorquage d’Ocon pour aller plus vite avec 0,082 seconde d’avance sur Hamilton. Verstappen a augmenté son rythme, mais est resté troisième. Et puis il était de retour dans le garage Red Bull pour encore plus de travail à faire sur son actionneur d’aile arrière avec le drapeau DRS clairement, eh bien, battant lorsqu’il était ouvert.

Des réparations en cours sur le volet supérieur ainsi que sur l’actionneur / la tringlerie, encore une fois. pic.twitter.com/9QEyjhYlrf – Matthew Somerfield 🅢🅞🅜🅔🅡🅢Ⓕ① (@SomersF1) 20 novembre 2021

Charles Leclerc a rejoint son coéquipier près de l’avant, P4 à P5 de Sainz, Gasly sixième. Sainz a demandé à Ferrari de vérifier son sol après un moment sur les trottoirs du virage 3. Quelques minutes plus tard, c’était l’autre Ferrari, Leclerc, en difficulté alors qu’il perdait l’arrière du virage 2 et partait dans les graviers.

Verstappen était de retour pour une course tardive, qui a été presque ruinée par un Schumacher en rotation. L’Allemand a maintenu le moteur en marche et a pu retourner au garage Haas.

La séance s’est terminée avec Mercedes 1-2, Bottas à 0,078s d’avance sur Hamilton, Red Bull 3-4, Verstappen à 0,341s de retard avec Sergio Perez à deux dixièmes supplémentaires et Sainz cinquième devant Gasly, Alonso et Leclerc.

Lance Stroll a terminé à la 16e place après avoir dit à Aston Martin que sa voiture était *bip*. On lui a dit d’y aller doucement alors qu’il frappait son volant de frustration.

Fois

1 Valtteri Bottas Mercedes 1:22.310 17 tours

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.078s 16 tours

3 Max Verstappen Red Bull 0.341s 10 tours

4 Pierre Gasly AlphaTauri 0.525s 17 tours

5 Sergio Perez Red Bull 0.536s 13 tours

6 Carlos Sainz Ferrari 0.738s 17 tours

7 Fernando Alonso Alpine 0.876s 13 tours

8 Esteban Ocon Alpine 0.899s 18 tours

9 Charles Leclerc Ferrari 0.966s 17 tours

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.257s 20 tours

11 Daniel Ricciardo McLaren 1.401s 14 tours

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1.574s 17 tours

13 Lando Norris McLaren 1.585s 16 tours

14 George Russell Williams 1.613s 17 tours

15 Lance Stroll Aston Martin 1.844s 17 tours

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.936s 19 tours

17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.978s 17 tours

18 Nicholas Latifi Williams 2.189s 15 tours

19 Mick Schumacher Haas 2.370s 20 tours

20 Nikita Mazepin Haas pas le temps