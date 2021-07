Mercedes 2022 n’est pas une meilleure voiture garantie pour George Russell

George Russell dit qu’il n’a “aucune idée” si un déménagement chez Mercedes lui garantirait ou non la chance de concourir aux avant-postes en 2022.

Le pilote Williams est largement connu pour être le principal candidat pour occuper un siège avec les Silver Arrows la saison prochaine, si l’équipe décidait de laisser tomber Valtteri Bottas.

Mais avec des changements de réglementation radicaux qui auront lieu l’année prochaine, Russell a souligné les grands ajustements précédents dans les règles, comme lorsque l’ordre avait été considérablement bouleversé.

Dans cet esprit, Russell a déclaré que son travail en tant que pilote restera le même quel que soit le rythme, mais il n’y a aucun moyen d’être sûr à 100% qu’un siège Mercedes le placerait dans une position privilégiée pour remporter des victoires en course.

“Nous entrons évidemment dans une saison avec des changements de réglementation massifs et nous n’avons aucune idée de ce que l’avenir réserve à chaque équipe”, a déclaré Russell, cité par GPFans.

«Comme nous l’avons vu en 2014 et 2009, personne n’aurait prédit le résultat de ces résultats et il s’agit évidemment d’un changement plus important maintenant. Je dirais donc où que je me retrouve l’année prochaine, ce qui m’est demandé en tant que pilote ne change pas.

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Le directeur général des sports mécaniques de la F1, Ross Brawn, a déclaré que la F1 et la FIA étaient très impliquées dans les spécifications des nouvelles voitures, qui ont été conçues dans le but de produire des courses plus proches.

Si tel devait être le cas la saison prochaine, le pilote Williams a déclaré que cela ne pouvait être qu’une bonne chose pour le sport et les conducteurs.

« S’ils parviennent à accomplir ce qu’ils ont entrepris de faire, ce sera formidable pour les pilotes », a déclaré Russell. “Ce seront des voitures moins sensibles qui nous permettront de courir plus près, plus dur, et vous voulez des courses dures et justes.

« Cela a été un peu délicat avec les voitures et les réglementations actuelles, mais la direction dans laquelle nous allons est excellente. Tant que nous avons une voiture rapide, c’est ce qui nous importe.

“L’objectif est de développer la voiture et l’équipe pour en faire une qui vous donnera les meilleurs résultats possibles et en tant que pilote, livrer le maximum et essayer de gagner des courses.

“Du point de vue de Williams, cela peut sembler un peu idiot d’où nous sommes assis ici en ce moment, mais ils ont un plan clair à moyen et long terme chez Williams selon lequel ils veulent remettre l’équipe au premier plan.

« Donc, où que je me trouve l’année prochaine, je donnerai à 110 %. Je serai pleinement dévoué, pleinement motivé parce que je veux juste gagner. »